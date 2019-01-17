Собчак рассказала, зачем объявилась в Киеве и не смогла промолчать о Порошенко

Шоувумен Ксения Собчак утверждает, что её нашумевший визит в Киев никак не связан с украинской политикой.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом она написала в своём Telegram-канале.

По словам телеведущей, она якобы крайне удивлена ажиотажем вокруг её поездки в столицу «Незалежной», а на самом деле просто приехала погостить к знакомым.

«Все (долбанулись), конечно, на теме Украины. Приехала к подруге. Выставила сториз. Журналисты обрывают телефон. То есть представить себе, что в Киев можно просто любить ездить и иметь тут друзей без политического контекста невозможно, да? Аад какой-то. А здесь кстати гостеприимные и прекрасные мои друзья. И никакой политики. Кроме того, что за день стало ясно,что абсолютное большинство моих знакомых убеждены в победе Порошенко. Потому что «у него все бабки»)))», – написала Собчак.

Часть пользователей тут же заподозрила Собчак в «пиаре кандидата Порошенко» и теперь гадает, во сколько это обошлось президенту Украины. Другие убеждены, что телеведущая таким образом «троллит аудиторию и поднимает хайп» ради самопиара.

Как сообщал «Новый День», бывший кандидат в президенты России, телеведущая Ксения Собчак избежала уголовного преследования за свои высказывания об «украинском» Крыме.

Между тем, не всем разделяющим точку зрения Собчак и публично заявляющим об этом удалось избежать наказания. Так по решению Феодосийского городского суда крымчанин Сулейман Кадыров получил два года лишения свободы условно за комментарий «Крым – это Украина», которым он сопроводил репост видео в соцсети.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 17.01.19

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