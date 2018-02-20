Собчак назвала имена своих спонсоров

Сегодня кандидат на пост президента РФ, скандальная телеведущая Ксения Собчак назвала имена спонсоров своей избирательной кампании. В их числе оказались владелец журнала Forbes в России Александр Федотов, основатель Yota и соучредитель института «Стрелка» Сергей Адоньев, а также президент инвестиционного фонда Legacy Square Capital, глава Шахматной федерации Москвы Владимир Палихата, ради встречи с которым пришлось лететь на Бали.

Собчак также сообщила, что согласились публично раскрыть ее спонсорство предприниматель Александр Росляков, совладелец сети клубов SportLife Вадим Расковалов и его жена, дизайнер Яна Расковалова, а также основатель компании «Новые энергетические системы» Анатолий Цибулевский, передает «Интерфакс».

Собчак также отметила, что реальный список спонсоров ее президентской кампании значительно больше, и огласила она только тех, кто дал на это согласие.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 20.02.18

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