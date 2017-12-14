Путин vs Собчак: Вы здесь журналист или тоже всех обманули?

Президент РФ Владимир Путин раскритиковал предвыборный лозунг «Против всех» скандальной телеведущей Ксении Собчак. Диалог между главой государства и светской львицей состоялся в рамках пресс-конференции Путина в Москве.

«Вот Ксения Анатольевна там против всех хочет сказать. Вы против всех здесь присутствующих или вообще против всех» – пошутил президент, давая слово Собчак.

«Нет, я за россиян и против несменяемости власти. У меня вопрос про конкуренцию на этих выборах», – сказала Собчак.

«Я так и знал», – парировал Путин.

«Как вы уже, наверное, знаете, я тоже собираюсь баллотироваться в президенты Российской Федерации», – поспешила сообщить светская львица.

«Вы здесь журналист или вы тоже всех обманули?» – поинтересовался Путин, намекнув на предыдущего выступавшего – главу предприятия.

В ответ Собчак упрекнула власть в отсутствии конкуренции и боязни оппозиции.

«Я вас уверяю, власть никого не боялась и никого не боится», – заявил Путин. По его словам, оппозиция должна выйти к людям с нормальной программой позитивных действий.

«Вы идете под лозунгом «Против всех», – обратился он к Собчак. – Это что, позитивная программа действий? А что вы предлагаете для решения тех проблем, которые мы сегодня обсуждаем?».

Он также сравнил скандального политика Алексея Навального, которого привела в пример Собчак, с бывшим президентом Грузии и нынешним украинским гражданином Михаилом Саакашвили и привел Украину в качестве негативного опыта того, что может произойти при отсутствии порядка.

«Вы хотите, чтобы у нас по площадям бегали десятки Саакашвили? Вот тех, кого вы назвали – это Саакашвили. Только в российском издании. Вы хотите, чтобы они дестабилизировали ситуацию в стране? Переживали от одного майдана к другому? Большинство граждан этого не хочет, и этого не допустит» – заявил Путин.

По его словам, власть должна быть демократичной, но не должна походить «на бородатого мужика, который лениво выковыривает капусту из своей бороды и смотрит на то, как государство превращается в мутную лужу, из которой олигархи выковыривают и ловят для себя золотую рыбку». Так, напомнил президент РФ, было «у нас это было в 90-х годах» и так «сейчас на Украине происходит».

Москва, Ольга Ветрова

Москва. Другие новости 14.12.17

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