Поле боя –  Крым: президентские блондинки соревнуются, кто дальше плюнет

Патриотичность журналистки Екатерины Гордон, заявившей о своем намерении стать кандидатом в президенты России, в рамках вопроса о принадлежности Крыма, довольно сомнительна. Об этом заявил депутат Госсовета Крыма Сергей Шувайников.

Как уже сообщал «Новый День», новоявленный «кандидат» на пост президента России Ксения Собчак, затрагивая тему Крыму, назвала полуостров украинской территорией и предложила провести повторный референдум. Подобные высказывания вызвали шквал критики и возмущения, особенно среди крымчан. Другой «претендент», желающий принять участие в выборах президента – Екатерина Гордон заняла противоположную позицию, записав видеообращение, в котором она говорит о российской принадлежности Крыма.

В Крыму в ее искренность не поверили, сочтя высказывание просто пиар-ходом для привлечения к себе определенного внимания.

«В ситуации с Собчак, заявления по Крыму – определенная роль политтехнологов либерального толка, я бы даже сказал проевропейского толка, которые подсказали и подсунули эту задумку. Естественно, она хочет заработать определенный пиар среди определенных политических кругов, в том числе, наверное, и на Украине, где она во время майдана ходила вместе с неонацистами и демонстрировала свою лояльность к националистической радикальной Украине», – напомнил Шувайников, отметив, что Гордон и Собчак вряд ли будут зарегистрированы в качестве кандидатов. В ином случае – это будет «серьезным тревожным звонком» для российской политической элиты и «оскорблением» российского общества.

«Это дискредитация государственной власти. На месте администрации президента я бы все-таки подумал, как на такие вещи наложить ограничение – либо законодательно, либо в других формах. Многие серьезные люди, в том числе сторонники действующего президента, просто не пойдут на выборы, если такие дамы будут зарегистрированы. Потому что участвовать в таких клоунадах – выше их достоинства», – считает депутат.

Шувайников предположил, что у Гордон и Собчак вряд ли хватит средств, чтобы собрать нужное количество подписей. При этом он допускает, что дамы – просто марионетки.

«Я не исключаю, что за их спинами стоят определенные политические структуры или кланы, которые заинтересованы, чтобы раскрутить фигуры Собчак, Гордон или Анфисы Чеховой – в случае, если она тоже вдруг решит стать кандидатом в президенты», – сказал Шувайников.

Другой крымский политик, лидер регионального отделения партии «Коммунисты России» Леонид Грач считает, что возможное участие Собчак и Гордон в выборах президента «не тянет даже на фарс», а если их регистрация как официальных кандидатов все же состоится – все равно «никакого результата не будет».

Политик выразил мнение, что и Собчак, и Гордон следует избегать в своих заявлениях темы российско-украинских отношений, принадлежности Крыма и возможного проведения еще одного референдума на полуострове.

«Я хотел бы их настоятельно попросить – прекратите болтать языком насчет Крыма. Прекратите сыпать соль на рану крымчанам. Крымчане воспринимают это и с болью, и с возмущением, потому что это самая настоящая политическая торговля. Нам, когда сегодня весь мир обложил Россию и Крым санкциями, от которых стонет экономика и социальная сфера, – нужно выстоять. Не расшатывайте ситуацию», – заявил Грач.

Грач предположил, что Собчак и Гордон попросту хотят славы, что для них обернется не самым лучшим образом.

«Россия за свою историю всяких и всякое видела, в том числе и царицу – Екатерину II, которая действительно была великой и правила. Она отвоевала Крым, провозгласила его правовое присоединение. А вот эти две девочки на побегушках – это девочки, которые перешли все грани, хотят иметь славу. Они будут ее иметь, но только дурную славу», – заключил политик.

«Поскольку никто не верит в серьёзность президентских амбиций как Ксении Собчак, так и Екатерины Гордон, постольку – любое мнение двух давних молодых соперниц, выходящее далеко за рамки их ресурсных и интеллектуальных возможностей, воспринимается исключительно как виртуальный «светский» хайп, – заявил РИА «Новый День» политолог Павел Никаноров. – Крымчан нисколько не пугает мнение одной блондинки и не приводит в восторг мнение – другой. То есть, жителей полуострова, сделавших свой исторический выбор в марте 2014 года, никак не впечатляет ни потешная антикрымская позиция Собчак, ни потешная прокрымская позиция Гордон».

«Единственный вопрос, которым задаются крымчане – это почему болтливая Собчак всё ещё не в тюрьме», – резюмировал политолог и добавил: «А вот это уже, действительно, серьёзный вопрос».

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