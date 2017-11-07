Умеров: Украине нужен Крым как территория, население никого не интересует

В Меджлисе крымско-татарского народа (организация, запрещенная в России) предлагают добиваться возвращения Крыма в состав Украины как территории, не беря в расчет проживающее на полуострове население.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», авторы инициативы заявили, что в Крыму нет «украинского населения», поэтому всех сегодняшних крымчан нужно выселить в другие регионы России.

Об этом в интервью одному из украинских СМИ заявил заместитель руководителя запрещенной организации Ильми Умеров, подчеркнув, что статус Крыма должны определять крымские татары, независимо от мнения представителей других национальностей.

«(В Крыму) есть отдельные украинцы. Но 600 тысяч украинцев, которые там по статистике, реально нет. Они все русские, или пророссийские, или прорусские. То есть, речь идет о том, что население может выступить против? Так они уже выступили против нас: они сдали территорию Украины другому государству. Они перешли в состав другого государства вместе с моей землей. Если им нравится Россия, они могут спокойно перебраться в любой регион, начиная от Дальнего Востока и заканчивая Москвой или Санкт-Петербургом. На любую территорию Российской Федерации», – считает Умеров.

По его словам, текущая демография Крыма «сложилась искусственно, насильно», после депортации крымских татар в 1944 году: «Если есть возможность от этого избавиться, то нужно избавляться. И Украина сейчас должна бороться, это мое мнение, не за население, а за территорию. Она должна вернуть свою территорию. А тому большинству, о котором вы говорите, все равно где жить. Китайцы придут – они паспорта китайские получат», – заявил заместитель председателя Меджлиса.

Напомним, Умеров был приговорен к двум годам колонии за призывы к нарушению территориальной целостности России. Однако меджлисовец был амнистирован, после чего он улетел в Турцию, а затем вернулся на Украину. На территории «Незалежной», он продолжил делать заявления, которые в России могут быть расценены как экстремистские. Тем не менее, он утверждает, что в скором времени намерен приехать в Бахчисарай.

Киев, Леонид Маковецкий

Киев. Другие новости 07.11.17

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