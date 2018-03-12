До выборов президента осталось 6 дней: задержан паралимпиец, устроивший голодовку в центре Аргаяша

В Челябинской области инвалида-спортсмена вынудили прекратить бессрочную голодовку.

Как сообщил РИА «Новый День» сам протестующий Фарук Набиуллин, в минувшее воскресенье около 10 часов он с женой Альфией по заранее оговоренному плану установили неотапливаемую рыбацкую палатку в центре Аргаяша – на площади возле памятника Ленину. И намеренно отказались принимать пищу.

Спустя некоторое время на голодающих обратили внимание районные власти. Участников акции пригласили в кабинет главы, где в присутствии подчиненных, а также исполняющего обязанности прокурора, руководителей следственного отдела и районной полиции чиновник пытался решить вопрос мирным путем.

Напомним, 59-летний инвалид детства, южноуральский паралимпиец по лыжным гонкам на протяжении 20 лет добивается положенного по закону жилья. Все это время житель деревни Бажикаево получает отписки от чиновников различных уровней. Ранее Челябинский областной суд заступился за инвалида 3 группы, признав многодетную семью нуждающейся в улучшении жилищных условий из-за несоблюдения норм по обеспеченности квадратными метрами. Однако дальше судебного решения дело не пошло. Помимо жилищного вопроса паралимпиец также намерен добиться справедливого наказания для виновных, как он полагает, в убийстве его сына.

Как уже сообщал «Новый День», молодой человек, задержанный в 2016 году за пьяную езду, внезапно скончался в спецприемнике Челябинска, куда его доставили полицейские.

По словам родных, на теле погибшего были зафиксированы следы от побоев, а смерть наступила в результате обильной кровопотери. Между тем, Следственный комитет отказался возбуждать уголовное об убийстве, не усмотрев в действиях сотрудников правоохранительных структур состава преступления.

Накануне вызванному в администрацию Фаруку Набиулину предложили разобраться в причинах гибели сына, написав повторное обращение председателю СК России Александру Бастрыкину и Генпрокурору Юрию Чайке. Кроме того, районные власти готовы предоставить инвалиду временное жилье – комнату в общежитии.

Однако переговоры с чиновниками, едва начавшись, зашли в тупик. «Я отказался от переселения в общежитие, и диалог сразу не задался. Глава у нас злопамятный: не туда повернул разговор, я психанул, встал и ушел», – рассказывает Фарук Набиуллин. Участники голодовки вернулись в палатку. А около 18 часов к ним подъехали полицейские. Под предлогом организации несанкционированной акции протеста голодающих увезли в участок. Там на них составили административный протокол, после чего несмотря на выходной, к тому же праздничный день повезли в суд.

Между тем, Аргаяшский районный суд не усмотрел в действиях протестующих нарушения федерального закона «О собраниях, митингах, демонстрациях и шествиях и пикетированиях», вероятно, приняв во внимание тот факт, что еще до начала голодовки инвалид-спортсмен уведомил о готовящейся акции главу поселения, начальника райотдела полиции и главврача больницы муниципалитета.

В связи с неадекватной реакцией властей инвалид-спортсмен намерен продолжить протестные акции. В ближайшее время селянин приедет в Челябинск, чтобы пикетировать здание областного правительства. «Буду добиваться положенного жилья у губернатора. Почему водитель главы района без права на льготу получил двухкомнатную квартиру, а на меня денег не хватило?, – возмущается паралимпиец. – Получается, никому инвалиды не нужны: ни президенту, ни губернатору?».

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 12.03.18

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