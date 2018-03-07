До выборов президента осталось 11 дней: на Южном Урале спортсмен-инвалид объявил голодовку

Житель Аргаяшского района вместе с супругой объявляет голодовку в знак протеста против произвола чиновников и полиции.

Как уже сообщал «Новый День», 59-летний инвалид детства, чемпион по лыжным гонкам среди спортсменов с ограниченными возможностями здоровья Фарук Набиуллин почти 20 лет добивается положенного по закону жилья. Все это время южноуралец получает отписки чиновников различных уровней. В 2013 году инвалида 3 группы вовсе исключили из числа претендентов на льготное жилье.

Комиссия отказалась признавать южноуральца нуждающимся, несмотря на то, что семья из пяти человек – супруги и трое сыновей ютились в старом доме в деревне Бажикаево на площади в 42 «квадрата».

Впоследствии Челябинский областной суд восстановил инвалида в правах, заключив, что в доме не соблюдаются нормы по обеспеченности квадратными метрами. Однако даже судебное решение не заставило власти Аргаяшского района позаботиться о селянах.

Из-за нерешенного жилищного вопроса Фарук Набиуллин уже дважды намеренно отказывался от еды, устанавливал палатку на площади возле администрации и даже грозился устроить публичный акт самосожжения. Но все попытки южноуральца обратить на себя внимание заканчивались провалом.

Очередную бессрочную голодовку инвалид-спортсмен намерен начать в воскресенье, 11 марта. В этот день он и его супруга Альфия вновь разобьют неотапливаемую палатку возле памятника на главной площади Аргаяша. О подготовке к акции протеста ее участники уже уведомили главу поселения, руководство райотдела полиции и главврача больницы муниципалитета.

Добавим, еще одна причина, по которой южноуралец вынужден пойти на крайние меры, это смерть сына в спецприемнике Челябинска. По данным протестующего, в 2016 году молодого человека задержали полицейские за вождение в пьяном виде. Нарушителя отвезли в областной центр и поместили в ИВС, где он вскоре скончался. Родственники полагают, что молодого человека до смерти избили: парень скончался от кровотечения, а на теле погибшего зафиксированы следы побоев. Между тем, возбуждать уголовное дело по факту гибели южноуральца следователи отказались. По словам Фарука Набиуллина, не принесло результатов и обращение семьи в центральный аппарат СК.

Челябинск, Юлия Димова

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