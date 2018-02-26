Челябинские власти отказались признавать дефицит мест в детсадах

Глава администрации Челябинска продемонстрировал полную неосведомленность в вопросах обеспечения дошкольным образованием.

После отчета чиновников южноуральского правительства о выполнении майского указа президента России по части реализации государственной политики в области образования и науки ситуацию с распределением путевок в дошкольные учреждения Челябинска прокомментировал глава города Евгений Тефтелев.

На вопрос корреспондента РИА «Новый День», отмечается ли дефицит мест в детских садах для детей старше 3 лет, мэр предпочел озвучить данные полугодовой «свежести».

«По состоянию на 1 сентября 2017 года, когда у нас сформировалась база данных по дошкольным учреждениям, все дети от 3 до 7 лет были обеспечены местами в детских садах Челябинска», – сообщил чиновник, отметив, что «текущую ситуацию, когда у детей подходит возраст, в мэрии решают в точечном режиме».

Заявление градоначальника еще раз подтверждает, что южноуральские представители власти, независимо от уровня и направления работы, как только разговор заходит о дошкольном образовании, начинают сами путаться в отчетах и цифрах. Напомним, чуть более недели назад противоречивые цифры на заседании при губернаторе представила замминистра образования Челябинской области Елена Коузова. Чиновница во всеуслышание заявила о 100%-ной доступности дошкольного образования для детей старше 3 лет. А затем, ничуть не смутившись, добавила, что на сегодня путевки так и не получили 216 детей данной возрастной группы. Докладчица отметила, что мест не хватает в детсадах Копейска, Аши, Сосновском и Аргаяшском районах, но наиболее остро проблема с путевками стоит в областном центре.

Руководитель городского комитета по делам образования Светлана Портье, выступая сегодня на расширенном аппаратном совещании, заявила, что в очереди на место в детские сады стоят более 33,4 тысячи челябинцев в возрасте до 7 лет. Какую ситуацию, решаемую в точечном режиме, имел в виду мэр, абсолютно непонятно. Еще большее недопонимание комментарий г-на Тефтелева вызывает в контексте им же озвученного решения о разработке программы по сокращению очередей в детсады, которую для какого-то одного случая нет смысла реализовывать.

Тем временем, подчиненные главы уже вовсю предупреждают родителей малышей о возможности самого худшего сценария распределения путевок. Так, 3-летний возраст ребенка, по данным сотрудников комитета образования, не является основанием для его поступления в муниципальный сад.

«По закону зачисление трехлеток происходит лишь при наличии свободных мест в дошкольных учреждениях», – предупреждают чиновники от образования. Данное условие прописано в приказе Минобрнауки России №293 от 8 апреля 2014 года «Об утверждении Порядка приёма на обучение по образовательным программам дошкольного образования». Однако почему для челябинских чиновников ведомственный документ оказался важнее указа президента России, предписывающий 100%-ный охват трехлеток путевками в детсады, остается загадкой.

Согласно официальным данным, в очереди на получение направлений в детские сады Челябинской области сегодня стоят 64 тысячи человек.

Из них 15 тысяч человек (12,4 тысячи из которых живут в Челябинске) – те, кто хотел устроить чадо в дошкольное образовательное учреждение в этом учебном году.

При этом чтобы выполнить задачи первого этапа реализации госпрограммы поддержки и развития дошкольного образования в регионе необходимо создать 7,5 тысячи мест. Парадокс, но катастрофическая нехватка мест возникает при заявленном 100%-ном охвате трехлеток детскими садами. Кто получает те самые путевки в муниципальные сады Челябинска, не понятно.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 26.02.18

На Южном Урале женщина и двухлетний ребенок насмерть отравились газом. / Мэр Челябинска не в курсе, сколько потрачено на незаконные контракты. / Рутений не помеха: Китай снял запрет на ввоз российской пшеницы. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»