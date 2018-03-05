Горбатого исправит: южноуральский сенатор рассказала, как бороться с педофилами

Еще один российский политик решил попиариться на секс-скандале в южноуральском интернате.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», тему нездорового сексуального влечения и способов его подавления после фактов массового насилия детей-сирот затронула бывший министр социальных отношений Челябинской области, член Совета Федерации Ирина Гехт.

В эфире программы «Челябинского эха» сенатор призналась, что была шокирована не столько самими преступлениями против несовершеннолетних, сколько попыткой замять громкий скандал. При этом понять, на чьей стороне в этой истории сенатор, так и не удалось.

Поначалу член Совфеда взялась защищать бывших воспитанников интерната, напомнив, что сразу после огласки ЧП жертв сексуального насилия обвинили в неадекватности и бурных фантазиях. Заступилась г-жа Гехт и за родителей подростков с задержками умственного развития: мол, сирот забирают в семьи не только ради денег. Следом гостья программы обрушилась с критикой на представителей прессы: «Зачем журналисты такие вещи публикуют? Сообщают информацию о том, что какой-то там предприниматель из села, у которого бизнес с воспитателями интерната», – возмущается сенатор. Видимо, Гехт считает, что подобные скандалы вообще не стоит предавать огласке, а лучше замять по-тихому.

Далее Ирина Гехт начинает рассуждать об уровне ответственности за произошедшее в интернате и предлагает ужесточить наказание для педофилов – проводить химическую кастрацию: «Если раньше у меня еще какие-то сомнения были, то вот эта история меня точно поставила на сторону радикальных представителей законодательного сообщества, которые говорят о химической кастрации. Практика показывает, что педофилы не меняются».

Напомним, о способах борьбы с извращенцами российские чиновники и депутаты ломают голову не первый год. В бывших советских республиках – Киргизии и Казахстане законы о принудительной кастрации почти одновременно приняли в 2016 году. В свою очередь, Госдума отклонила очередные инициативы подавления сексуального интереса среди лиц, осужденных за тяжкие сексуальные преступления. Противники химический кастрации акцентировали внимание на том, что при введении такой меры наказания у следствия и суда не может быть права на ошибку.

В то же время сложившаяся в России судебная практика показывает, что количество судебных ошибок в России достигает 40%. Это подтверждают и данные Верховного суда: так, в 2008 и 2009 году из всех уголовных дел, дошедших до Верховного суда, как раз в 40% были обнаружены ошибки, совершенные нижестоящими судами.

Челябинск, Юлия Димова

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