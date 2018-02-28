Беглые воспитанники и непрофессиональные педагоги: комиссия из Москвы проверила южноуральский интернат, где насиловали детей

Специалисты аппарата уполномоченного при президенте РФ озвучили предварительные итоги проверки сиротского учреждения после громкого секс-скандала с участием детей.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе детского обмудсмена, после нескольких дней работы комиссия аппарата уполномоченного выявила грубые нарушения в Лазнурненской коррекционной школе-интернат.

В ходе анализа установлено, что на протяжении последних нескольких лет практически неизменным остается количество побегов воспитанников учреждения. Так, в 2016 году интернат без предупреждения покинули 12 детей, в прошлом году насчитывалось 11 беглецов. С начала текущего года совершено уже 4 побега несовершеннолетних с задержкой умственного развития. При этом искать сирот начинали не сразу: заявления от сотрудников интерната поступали позднее, что ставило под угрозу жизнь и здоровье детей.

Вопросы у проверяющих возникли и к организации системы безопасности в коррекционной школе. Работу охранников в учреждении выполняют сотрудники, не прошедшие специальную подготовку. В помещениях интерната отсутствует видеонаблюдение. Здание учреждения с двух сторон не огорожено забором, что позволяет беспрепятственно проникать внутрь посторонним лицам.

Не налажено межведомственное взаимодействие с другими органами профилактики: не составлен план совместных мероприятий с комиссиями по делам несовершеннолетних на 2018 год.

Практически не проводится работа по коррекции девиантного поведения воспитанников интерната.

«Установлено халатное отношение сотрудников школы-интерната к соблюдению требований по охране здоровья воспитанников. Выявлены множественные факты неисполнения назначений врачей-специалистов, должным образом не ведется журнал врачебных назначений, не соблюдаются права обучающегося в интернате ребенка-инвалида, индивидуальная программа реабилитации которого вообще отсутствует в учреждении. В интернате систематически нарушаются санитарные правила и нормы по организации питания в образовательных учреждениях, – заявили в аппарате уполномоченного правам ребенка РФ.

Претензии у специалистов возникли и к работающим в заведении педагогам. В личных делах сотрудников интерната нет справок об отсутствии судимостей, что является обязательным условием при воспитании и развитии несовершеннолетних.

Не нашли проверяющие и актуальных отметок в документах о прохождении профессиональной гигиенической подготовки и результатах исследований педагогов на дифтерию и стафилококк.

Более того – в нарушение требований к квалификационным характеристикам должностей работников системы образования, работают специалисты, полностью не соответствующие установленным условиям.

Несмотря на имеющиеся в школе-интернате вакансии врача-специалиста, учителя-дефектолога, педагога-организатора, воспитателей и многих других, администрация учреждения не занимается поиском и подбором квалифицированных кадров.

Также спецкомиссия из Москвы встретилась с приемными семьями, где на данный момент воспитываются потерпевшие дети. Родителям предложена помощь и содействие в решении возникающих вопросов.

Напомним, интернат под Челябинском оказался в эпицентре скандала после того, как опекуны заявили о массовом надругательстве над усыновленными мальчиками 10-14 лет. По версии следствия, насильником оказался 51-летний южноуралец, оформивший в интернат гостевой пропуск.

Как признались сами потерпевшие, взрослый друг в 2016 году с разрешения воспитателей устраивал пикники на близлежащем озере, где пек с детьми картошку, ловил рыбу, а затем насиловал подростков в кустах.

Следственный комитет предъявил подозреваемому в педофилии обвинение и заключил под стражу. Пострадавшими по делу признаны семеро воспитанников учреждения.

По информации опекунов, к надругательству над детьми с задержкой умственного развития также могут быть причастны четверо сотрудников интерната. По словам детей, двое из них после отбоя устраивали оргии и заставляли старших воспитанников насиловать младших.

Челябинск, Юлия Димова

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