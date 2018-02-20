«Директор уволен, сотрудники отстранены»: детдом, где насиловали подростков, проверит спецкомиссия из Москвы

Сиротские учреждения Челябинской области ждет комплексная проверка после случаев сексуального насилия над детьми. К проверке подключится Генеральная прокуратура РФ.

Как сообщили РИА «Новый День» в аппарате детского обмудсмена, уполномоченный при президенте России по правам ребенка направит в Челябинск специалистов для проверки массовых случаев преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних в одной из школ-интернатов.

«Мы намерены оценить, не являются ли вскрываемые в ходе расследования проблемы системными, выяснить, насколько защищены права детей и конкретно этого учреждения, и других учреждений интернатного типа Челябинской области», – заявила детский обмудсмен Анна Кузнецова.

Напомним, накануне Следственный комитет сообщил о возбуждении двух уголовных дел по фактам насильственных действий сексуального характера в коррекционном учреждении Южного Урала, а также халатности, допущенной органами опеки. Потерпевшими по делу признаны семь воспитанников детского дома младше 14 лет. Попав в приемные семьи, мальчики-сироты рассказали родителям, что их неоднократно насиловал некий мужчина, приходивший в интернат в качестве гостя. По предварительным данным, извращенец с разрешения педагогов уединялся с детьми, страдающими психическими заболеваниями, на озере либо в квартире. После шокирующих рассказов об изнасилованиях в интернате прокуратура потребовала уволить директора учреждения.

По информации уполномоченного по правам ребёнка в Челябинской области Ирины Буториной, трудовой договор с руководителем детского дома расторгнут. Также на период проведения следственных действий отстранены от работы четыре сотрудника учреждения, в отношении которых дети сообщили факты, требующие проверки следственных органов.

Расследование продолжается.

Челябинск, Юлия Димова

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