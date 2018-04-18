В южноуральское минсоцотношений нагрянули силовики

В минсоцотношений Челябинской области прошли обыски в рамках дела об изнасилованиях сирот.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в региональном управлении СКР воздерживаются от комментариев по поводу прошедших в южноуральском министерстве обысков.

Однако, как стало известно, оперативные мероприятия прошли в рамках расследования уголовного дела о массовых изнасилования сирот в одном из интернатов Южного Урала.

Как уже сообщал «Новый День», шокирующие истории воспитанников детского дома под Челябинском вскрылись после ухода детей в приемные семьи. Семеро мальчиков 10-14 лет начали рассказывать родителям об одном и том же дяде Сереже, приходившем в интернат в качестве гостя. Мужчина угощал детей шампанским, конфетами и сигаретами, а после с разрешения педагогов увозил мальчиков на озеро или уединялся с ними в квартире.

По информации опекунов, к надругательству над детьми с задержкой психического развития также причастны четверо сотрудников интерната. По словам детей, двое из них после отбоя устраивали оргии и заставляли старших детей насиловать младших. По факту насильственных действий сексуального характера Следственный комитет возбудил уголовное дело. 51-летнего южноуральца, подозреваемого в педофилии, арестовали. Директор интерната после скандала была уволена, а четыре педагога отстранены от работы.

По факту ненадлежащего исполнения служебных обязанностей также расследуется уголовное дело о халатности сотрудников системы социальной защиты региона, правда, подозреваемых в нем нет.

Кроме того, на фоне скандала южноуральцы вспомнили о трагедии, произошедшей в этом же заведении 30 ноября 2016 года. Тогда в ванной комнате интерната его воспитанники нашли мертвым ученика шестого класса. Видимых признаков насильственной смерти на теле мальчика обнаружено не было.

По данным СМИ, подозреваемый в настоящее время в совершении насильственных действий южноуралец перестал навещать воспитанников интерната в конце 2016 года. А после гибели шестиклассников администрация учреждения установила запрет на гостевые посещения.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 18.04.18

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