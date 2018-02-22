В УрФО пройдут тотальные проверки учреждений для детей-сирот

Генпрокуратура проверит все детдома УрФО после скандала с изнасилованиями сирот в интернате под Челябинском.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе управления Генеральной прокуратура России в Уральском федеральном округе, заместитель генпрокурора РФ Юрий Пономарев поручил прокурорам субъектов Российской Федерации, входящих в УрФО, организовать проверки в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

«Большой общественный резонанс получила ситуация с выявлением фактов совершения криминальных посягательств в отношении несовершеннолетних воспитанников одного из детских домов в Челябинской области, – заявили в ведомстве. – С учетом характера и обстоятельств преступлений, которые в настоящее время расследуются в рамках возбужденных правоохранительными органами уголовных дел, заместитель Генерального прокурора РФ Юрий Пономарев поручил прокурорам субъектов Российской Федерации, входящих в Уральский федеральный округ, организовать проверки исполнения требований законодательства о защите прав и законных интересов несовершеннолетних, находящихся в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также в иных организациях социального обслуживания».

Дано указание о привлечении к проведению надзорных мероприятий сотрудников правоохранительных и контрольно-надзорных органов, а также иных уполномоченных структур. По результатам данных проверок при наличии соответствующих оснований будут приняты необходимые меры прокурорского реагирования.

Исполнение данного поручения будет проконтролировано.

Как уже сообщал «Новый День», шокирующие истории воспитанников детского дома под Челябинском вскрылись после ухода детей в приемные семьи. Семеро мальчиков 10-14 лет начали рассказывать родителям об одном и том же дяде Сереже, приходившем в интернат в качестве гостя. Мужчина угощал детей шампанским, конфетами и сигаретами, а после с разрешения педагогов увозил мальчиков на озеро или уединялся с ними в квартире.

По информации опекунов, к надругательству над детьми с задержкой психического развития также причастны четверо сотрудников интерната. По словам детей, двое из них после отбоя устраивали оргии и заставляли старших детей насиловать младших. По факту насильственных действий сексуального характера Следственный комитет возбудил уголовное дело. 51-летнего южноуральца, подозреваемого в педофилии, арестовали. Директор интерната после сказала была уволена, а четыре педагога отстранены от работы.

По факту ненадлежащего исполнения служебных обязанностей также расследуется уголовное дело о халатности, правда, подозреваемых в нем нет.

ЧП в южноуральском интернате уже заинтересовались в Москве. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова отправила в Челябинск спецкомиссию для проверки условий содержания воспитанников сиротских учреждений.

К расследованию случаев педофилии в интернате подключилась и член Совета Федерации Елена Мизулина. Она заявила, что задержанному насильнику предъявлено слишком мягкое обвинение, в то время как речь идет о торговле детьми в целях сексуальной эксплуатации и вовлечении несовершеннолетних в занятия проституцией. А вице-спикер Госдумы РФ Ирина Яровая обратилась к председателю СК Александру Бастрыкину с просьбой защитить воспитанников южноуральского интерната от давления и передать уголовное дело в центральный аппарат Следственного комитета.

Кроме того, на фоне скандала южноуральцы вспомнили о трагедии, произошедшей в этом же заведении 30 ноября 2016 года. Тогда в ванной комнате интерната его воспитанники нашли мертвым ученика шестого класса. Видимых признаков насильственной смерти на теле мальчика обнаружено не было.

По данным СМИ, подозреваемый в настоящее время в совершении насильственных действий южноуралец перестал навещать воспитанников интерната в конце 2016 года. А после гибели шестиклассников администрация учреждения установила запрет на гостевые посещения.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 22.02.18

Экс-руководитель южноуральского МУПа, присвоивший 120 тысяч рублей, отделался «условкой». / До выборов президента осталось 24 дня: челябинцы отказались отвечать за происходящее в стране. / На челябинского перевозчика-банкрота подали в суд за падение пенсионерки в автобусе. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»