На Южном Урале мальчики-сироты рассказали об изнасилованиях в интернате

В Челябинской области приемные родители сообщили о надругательствах над воспитанниками детского дома.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», шокирующие факты вскрылись после того, как три семьи взяли на воспитание восьмерых мальчиков-подростков от 10 до 14 лет. По словам одной из матерей, в мае 2017 года, чтобы познакомиться поближе с двумя мальчишками из интерната, она пригласила их в гости на месяц. Вскоре старший подросток стал звонить какому-то взрослому мужчине. По словам ребенка, он часто появлялся в интернате, в гости его приглашали воспитатели. «Дядя Сережа» приносил сиротам конфеты, печенье, шампанское и сигареты, а затем встречался с мальчишками на озере либо в квартире.

«От историй, как его насиловали летом в камышах на озере, у меня просто волосы на голове встали», – цитирует «АиФ» одну из матерей. Женщина стала звонить другим матерям, усыновившим детей из этого интерната. После расспросов многие подростки подтвердили, что их насиловали взрослые. Во всех историях фигурировали четыре воспитателя и тот самый мужчина. Отчаявшиеся родители обратились в прокуратуру, но там женщинам предложили написать заявление в следственный комитет.

Также южноуральцы сообщили обо всем в ассоциацию приемных семей.

Отметим, ранее родители обращались к заведующей интернатом, спрашивали про подозрительного мужчину, однако руководитель заявила, что у детей с психическими отклонениями бурная фантазия и не стоит на это обращать внимания.

Некоторым подросткам, действительно, поставлен диагноз «умственная отсталость», однако матери уверены, что выдумать все до мельчайших подробностей, описать происходившее с ними, указать на одни и те же детали, показать места, где их насиловали, воспитанники просто от скуки не могли.

Заявители также не исключают, что за организацию встреч взрослого мужчины с детьми сотрудники интерната могли получать деньги.

В пресс-службе следственного управления СК России по Челябинской области оперативно прокомментировать ситуацию не смогли, обещав предоставить информацию позднее.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 18.02.18

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