Еще одна жертва педофилов? В южноуральской школе-интернате, где насиловали детей, погиб шестиклассник

Число жертв сексуального насилия в школе-интернат Челябинской области может возрасти. После громкого скандала с растлением сирот на Южном Урале вспомнили трагедию 2016 года, когда в том же учреждении погиб 13-летний мальчик.

Как уже сообщал «Новый День», 30 ноября в ванной комнате был найден мертвым воспитанник коррекционной школы. Тело подростка без видимых признаков насильственной смерти обнаружили после ужина одноклассники. По факту гибели несовершеннолетнего Следственный комитет организовал проверку.

Расследованием гибели воспитанника интерната занялись и в аппарате Уполномоченного по правам ребенка в Челябинской области. Детский обмудсмен Ирина Буторина взяла ситуацию на контроль, пообещав проверить работу учреждения в целом, указав на возникшие сомнения в качестве работы социально-психологической службы интерната. О результатах расследования на сегодняшний день ничего не известно.

О гибели шестиклассника вспомнили после возбуждения уголовных дел по фактам надругательства над воспитанниками школы-интернат и ненадлежащего исполнения обязанностей представителей органов опеки и сотрудников детского дома.

Напомним, «педофильский скандал» разразился после того, как семеро усыновленных мальчишек в возрасте от 10 до 14 лет в мельчайших подробностях поведали приемным родителям о сексуальных домогательствах со стороны педагогов, а также мужчины, на протяжении года навещавшего сирот в гостевом режиме. По словам подростков, взрослый друг с разрешения воспитателей возил их на озеро, устраивал пикники, угощал шампанским и конфетами, а затем насиловал в кустах. По данным СМИ, мужчина перестал навещать воспитанников интерната в конце 2016 года. В тот же период в учреждении скончался подросток, после чего администрация интерната установила запрет на гостевые посещения. К тому же, как пишет «Московский комсомолец», по словам директора учреждения, погибший мальчик увлекался рыбалкой, а предполагаемые случаи надругательства, по словам потерпевших, происходили чаще всего как раз на близлежащем озере во время рыбной ловли.

В пресс-службе следственного управления СК России по Челябинской области корреспонденту РИА «Новый День» информацию об итогах проверки по факту гибели воспитанника интерната предоставить не смогли. Напомним, накануне Следственный комитет опубликовал рекомендации для СМИ по поводу секс-скандала в южноуральском интернате. «В целях защиты прав несовершеннолетних детей и детей-сирот, попавших в сложную психологическую ситуацию и нуждающихся в реабилитации, призываем представителей средств массовой информации не тиражировать информацию о произошедшем», – говорится в официальном сообщении. Пресс-секретарь ведомства Владимир Шишков в беседе с РИА «Новый День» добавил, что все обстоятельства произошедшего в детском доме будут озвучены, когда завершится следствие.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 22.02.18

22 февраля ожидаются следующие события – Челябинск. / До выборов президента осталось 25 дней: губернатор отказал южноуральцам в праве на митинги. / В Челябинской области приняли очередной мертвый закон. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»