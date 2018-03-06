На Южном Урале воспитателю-педофилу предъявили новые обвинения

В Челябинской области увеличилось число жертв педофила, работавшего в школе-интернате.

Как уже сообщал «Новый День», 46-летнего преподавателя коррекционного учреждения, расположенного на западе Челябинской области, арестовали осенью прошлого года по подозрению в сексуальных преступлениях в отношении детей.

Факты надругательства над несовершеннолетними вскрылись после того, как двое воспитанников 15 и 16 лет, никого не предупредив, ушли из интерната.

Подростков разыскали на следующее утро и провели с ними разъяснительную беседу.

Лишь через какое-то время один из мальчишек признался директору, что вместе с товарищем провел ночь в доме у школьного учителя, до них домогавшегося. Задержанный педагог давать показания отказался. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по части 3 статьи 132 УК РФ – «Насильственные действия сексуального характера».

В ходе расследования дела о педофилии вскрылись новые преступные эпизоды.

По версии следователей, в июне 2016 года педагог увозил еще одного воспитанника коррекционной школы в частный дом, расположенный в Башкирии и удовлетворял свои сексуальные потребности.

В пресс-службе следственного управления СК России по Челябинской области очередную историю с растлением детей-сирот не комментируют.

Напомним, около месяца назад педофильский скандал разразился в школе-интернат под Челябинском. Семеро мальчиков от 10 до 14 лет, попав в приемные семьи, стали рассказывать родителям о неком дяде Сереже, приходившим в интернат в качестве гостя. Мужчина угощал детей шампанским, конфетами и сигаретами, а после с разрешения педагогов увозил мальчиков на озеро, где насиловал в кустах. По информации опекунов, к надругательству над детьми с задержкой психического развития могут быть причастны четверо сотрудников интерната. По словам детей, двое из них после отбоя устраивали оргии и заставляли старших детей насиловать младших.

По факту растления детей-сирот возбудили уголовное дело. Извращенца, навещавшего воспитанников интерната, задержали.

После широкой огласки случаев надругательства над детьми Следственный комитет также возбудил уголовное дело по факту халатности должностных лиц учреждения. Любые подробности громкого дела не разглашаются «в интересах следствия». Официальную информацию в СК пообещали предоставить после передачи материалов прокуратуру.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 06.03.18

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