В СК РФ рассказали, почему отпустили преподавателей интерната, в котором насиловали детей

Следственный комитет России отчитался о ходе расследования уголовного дела о сексуальном насилии над воспитанниками детского дома в Челябинской области. Как уже сообщал «Новый День», интернат под Челябинском оказался в эпицентре скандала после того, как опекуны заявили о массовом надругательстве над усыновленными мальчиками 10-14 лет. По версии следствия, насильником оказался 51-летний южноуралец, оформивший гостевой пропуск в интернат. Мужчина угощал детей шампанским, конфетами и сигаретами, а после с разрешения педагогов увозил мальчиков на озеро, где насиловал в кустах. По информации опекунов, к надругательству над детьми с задержкой психического развития могут быть причастны четверо сотрудников интерната. По словам детей, двое из них после отбоя устраивали оргии и заставляли старших детей насиловать младших.

Однако после проверки у следователей не нашлось оснований для привлечения к уголовной ответственности трех педагогов – они уже снова приступили к работе.

«К работе подключены высокопрофессиональные следователи, имеющих большой опыт расследование подобных преступлений, – заявили в пресс-службе Следственного комитета России. – Председатель СК поручил провести исчерпывающий комплекс следственных действий, установить конкретных должностных лиц, допустивших нарушение прав несовершеннолетних, а также выявить истинные причины и условия, способствовавшие совершению преступлений. Следственные органы незамедлительно обратились к гражданам, дав контакты для связи с просьбой отозваться тех, кто располагает какой-либо информацией о всех фактах противоправных действий в отношении детей. Это тоже дало результат, что позволило продолжить работать со сведениями, полученными от неравнодушных граждан. В ходе расследования был задержан индивидуальный предприниматель, который, используя формально выданное ему разрешение, посещал детский дом якобы с целью оформления дальнейшей опеки над ребенком, и при этом совершал насильственные действия сексуального характера. Ему предъявлено обвинение в совершении преступленияи избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Кроме того, по факту выдачи должностными лицами органов опеки обвиняемому в насилии над детьми вышеуказанного разрешения возбуждено уголовное дело по ст.293 УК РФ (халатность). В рамках расследования, безусловно, устанавливается возможная причастность к совершению преступлений в отношении несовершеннолетних представителей педагогического состава учреждения, о которой неоднократно сообщалось в СМИ, в том числе, и со ссылкой на родителей потерпевших. Для проверки этой версии проводится большой комплекс следственных действий, а также проверка педагогов на полиграфе. Утверждения некоторых представителей СМИ о том, что эти исследования проводились неверно, не соответствуют действительности, так как в обязательном порядке перед их проведением специалисты всегда удостоверяются в отсутствии признаков употребления обследуемыми психотропных и успокаивающих средств, что было сделано и в данном случае. Следует отметить, что на настоящий момент следствием не получено данных, подтверждающих причастность педагогов к совершению преступлений, поэтому их процессуальный статус – свидетели, а оснований для отстранения их от занимаемых должностей у следствия не имелось. Вместе с тем, вопрос об отстранении от должности педагогов находится в компетенции подразделений департамента образования Челябинской области.

Для установления объективной истины по делу и привлечения к ответственности всех лиц, которые так или иначе причастны к нарушению прав несовершеннолетних, среди прочего была своевременно назначена и проводится компетентными экспертами Минздрава России психиатрическая судебная экспертиза в отношении потерпевших. Следствие намерено оценить объективность всех показаний потерпевших. По поручению руководства СК России проводились встречи руководителя следственного органа с представителями потерпевших. Все поступившие от них заявления, ходатайства и обращения будут внимательно изучены, использованы в ходе расследования, и они получат объективную оценку, а по делу будет дана принципиальная оценка действиям всех причастных к преступлениям лиц».

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 16.03.18

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