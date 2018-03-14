На Южном Урале с воспитателей интерната, где насиловали сирот, сняли подозрения

Трое педагогов школы-интерната под Челябинском, где разгорелся секс-скандал, возобновили работу.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в уголовном деле о массовых надругательствах над воспитанниками коррекционного учреждения, расположенного в Красноармейском районе, по-прежнему один подозреваемый.

После проверки действий педагогов, которых изобличали в своих рассказах пострадавшие подростки, у следователей не нашлось оснований для привлечения их к уголовной ответственности. Основным доводом в пользу воспитателей стали данные полиграфа, якобы, подтвердившего их непричастность к совращению сирот.

Между тем, законные представители бывших воспитанников интерната остаются недовольны работой следственной группы. Претензии опекунов сводятся к тому, что перед прохождением детектора лжи сотрудников детдома не проверили на «допинг». В приемных семьях полагают, что педагоги могли нарочно исказить результаты экспертизы, заранее приняв транквилизаторы, к которым у них в силу работы с трудными детьми имелся неограниченный доступ.

Не согласны южноуральцы с решением следователей и потому, что пострадавшие подростки детально описали физические особенности, в том числе интимные, домогавшихся их воспитателей. Выдумать такое дети не могли, уверены опекуны. А психолог детдома на очной ставке после общения с пострадавшими мальчиками пришёл к выводу, что насилие было, пишет «31 канал». Тем не менее, воспитатели оказались вне подозрений.

Не разобрались правоохранительные органы и в показаниях детей, сообщавших, что насиловавший их мужчина по вечерам созванивался с сотрудниками интерната, считают южноуральцы. Несмотря на многочисленные просьбы пострадавшей стороны, так и не была проведена детализация телефонных звонков.

Напомним, интернат под Челябинском оказался в эпицентре скандала после того, как опекуны заявили о массовом надругательстве над усыновленными мальчиками 10-14 лет. По версии следствия, насильником оказался 51-летний южноуралец, оформивший гостевой пропуск в интернат.

Как признались сами потерпевшие, взрослый друг в 2016 году с разрешения воспитателей устраивал пикники на близлежащем озере, где пек с детьми картошку, ловил рыбу, а затем насиловал детей в кустах.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 14.03.18

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