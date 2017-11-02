На Южном Урале педагог коррекционной школы надругался над детьми

В Челябинской области сотрудника школы-интернат обвинили в педофилии.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 46-летний преподаватель коррекционной школы стал фигурантом уголовного дела по делу о половом сношении с лицами, не достигшими 16-летнего возраста.

Преступление вскрылось, когда двое воспитанников 15 и 16 лет, никого не предупредив, ушли из интерната. Подростков разыскали на следующее утро и провели с ними разъяснительную беседу. Лишь чрез какое-то время один из мальчишек признался директору, что провел ночь вместе с товарищем у школьного учителя, до них домогавшегося.

Сам педагог давать показания отказался. Следователи полагают, что жертвами педофила могли стать и другие воспитанники коррекционной школы. По версии СК, преподаватель-гей приставал к подросткам на протяжении всего времени работы в интернате, которая длилась более года.

В ближайшее время суд рассмотрит ходатайство об избрании задержанному меры пресечения в виде заключения под стражу.

Не исключено, что следователи переквалифицируют обвинение на статью 132 УК РФ – «Насильственные действия сексуального характера». Отметим, за надругательство над детьми педагогу грозит до 15 лет тюрьмы.

Челябинск, Юлия Димова

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