«Кольцовский дворик», дольщики которого митингуют раз в неделю, будет достраивать «Форум-групп»

Сегодня состоится подписание инвестиционного соглашения, согласно которому достраивать многострадальный жилой комплекс «Кольцовский дворик» будет известный девелопер «Форум-групп». Дольщики «Дворика» с 2016 года не могут получить квартиры, за которые заплатили деньги. Теперь в отношении первого застройщика проекта «Диарт-Урал» возбуждено уголовное дело.

Информацию о новом инвесторе в проекте «Кольцовский дворик» опубликовал сегодня депутат Госдумы Андрей Альшевских. Это следует из предоставленного ему ответа прокуратуры Свердловской области, на контроле которой находится ситуация с проблемным жилым комплексом. В документах говорится, что 1 марта будет подписано инвестиционное соглашение между властями Свердловской области и компанией «Форум-групп», которая станет новым инвестором «Кольцовского дворика». Это означает, что именно «Форум-групп» выступит отныне застройщиком комплекса, который должны были сдать еще в 2016 году.

В ответе прокуратуры приводится краткая история проблемного долгостроя. Изначально строительством «Кольцовского дворика» занималось ООО «Диарт-Урал». В ЖК входило 5 домов, квартиры жильцам продавались только в трех из них. Участие в долевке приняли 164 человека. Дома должны были быть сданы 30 декабря 2016 года. Но, по последним данным, строительная готовность первого жилого дома – 80%, второго и третьего – 20%.

Стройка замерла в 2017 году. Тогда же к делу подключилась прокуратура. В течение 2017 года в адрес директора «Диарт-Урал» неоднократно направлялись представления об устранении нарушений. А губернатор получал от прокуратуры информационные письма о проблемных объектах, включая ЖК «Кольцовский дворик». В результате был найден новый инвестор – «Сургутспецжелезобетонстрой». Выездная проверка в апреле 2017 года показала, что строительные работы возобновлены. Но в конце года из-за смерти владельца «Диарт-Урал» «Сургутспецжелезобетонстрой» отказался от участия в проекте. И стройка вновь встала.

Напомним, дольщики ЖК «Кольцовский дворик» в течение 2017 года регулярно проводили акции протеста, привлекая внимание к проблеме долгостроя. В начале 2018 года митинги стали чуть ли не еженедельными.

Добавим, что прокуратура провела проверку в том числе законности использования средств дольщиков. Было выявлено, что застройщиком «Диарт-Урал» были допущены нарушения. Материалы проверки направлены в УМВД по Екатеринбургу. По результатам доследственных проверок органами полиции неоднократно выносились постановления об отказе в возбуждении уголовного дела, которые отменялись прокуратурой. Но 19 декабря было возбуждено уголовное дело в отношении неустановленного числа лиц из числа руководителей «Диарт-Урал». Расследование не закончено.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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