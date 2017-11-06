«Власть, где помощь обманутым дольщикам?» – в Екатеринбурге проходит очередной митинг (ФОТО)

Обманутые дольщики проводят сегодня очередной митинг в Екатеринбурге, требуя обратить внимание на проблему. Стройка ЖК «Кольцовский дворик» по-прежнему заморожена и «оживает» только на время визитов министра строительства, – говорят дольщики. Люди продолжают платить ипотеку и ютиться по съемным квартирам.

Напомним, дольщики проблемных ЖК «Кольцовский дворик» и «Щербакова, 20» уже неоднократно проводили акции протеста в Екатеринбурге. Областные власти после нескольких митингов обратили внимание на проблему долгостроев. Для достройки ЖК «Кольцовский дворик» весной 2017 года даже нашли инвестора, но на деле строительство почти не сдвинулось с мертвой точки.

«Стройка у нас началась в 2013 году, в 2014 году начались проблемы и с тех пор люди вынуждены платить ипотеку за фактически не сданный дом, а жить у родственников или по съемным квартирам, неся дополнительные расходы. Власти нам давно обещали, что проблема решится. Весной был найден инвестор на достройку ЖК «Кольцовский дворик». Но стройка стоит. Только на время визитов министра строительства Михаила Волкова пригоняют технику, а как только он уезжает – все снова замирает», – рассказала РИА «Новый День» одна из дольщиц «Кольцовского дворика» Наталья.

Также в акции сегодня принимают участие дольщики «Щербакова, 20». Добавим, активисты не подавали заявления на проведение отдельного митинга. Они присоединились к колонне КПРФ, которая сегодня организовала свое шествие и митинг в Екатеринбурге.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 05.11.17

На Средний Урал надвигается штормовой ветер: возможны аварии и повреждение кровли домов. / Из горевшего здания ДК «Химмаш» успели спастись 40 детей (ФОТО). / «Опасных предметов не обнаружено»: полиция прокомментировала эвакуацию нескольких ТЦ в Екатеринбурге. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»