Число замороженных строек в Екатеринбурге сократилось на треть

Число замороженных проектов в Екатеринбурге в 2017 году сократилось на треть, – констатировали аналитики Уральской палаты недвижимости. За год было начато строительство новых домов общей площадью около 900 тысяч квадратных метров. А количество башенных кранов на стройках увеличилось на 21%, их на стройках работало более 100.

«Рынок строительства жилья демонстрировал высокую активность. Девелоперы на фоне высокого спроса стремились заместить выбывающее предложение. За последний квартал число работающих башенных кранов увеличилось на 5%, а за год на 21%. К концу прошедшего года их число вновь превысило отметку в 100 штук, но это по-прежнему меньше чем в 2014-15 годах», – сообщили в УПН.

Как ранее писал «Новый День», в 2017 году были завершены долгострои на улице Червоной, 19, улице Постовского, 6, ЖК «Березки» в Березовском и другие. Также заметны подвижки на стройке «Первого Николаевского»: ее запустили спустя год заморозки. Однако в регионе по-прежнему много недовольных дольщиков, которые регулярно устраивают акции протеста. Чаще всего в новостной повестке выступают дольщики ЖК «Кольцовский дворик», которые уже много лет не могут получить квартиры.

Добавим, что в целом рынок жилья остается активным. Сейчас в продаже – около 17-18 тысяч квартир на первичном рынке и почти 9 тысяч квартир на вторичном. Конкуренция остается высокой и это ограничивает возможности продавцов по повышению цен, – считают аналитики. По итогам года общий уровень цен на первичном рынке не изменился, а на вторичном – снизился на 1%.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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