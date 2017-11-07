К концу года в Свердловской области должны сдать всего три долгостроя

К концу этого года дольщики только трех долгостроев имеют шансы получить свои квартиры. Еще несколько объектов хоть как-то продвигаются к окончанию строительства.

Ситуацию с долгостроями обсудили сегодня члены правительства региона, главы муниципалитетов, представители строительных и надзорных ведомств, правоохранительных органов. По словам министра строительства Михаила Волкова, в Екатеринбурге на прошлой неделе завершено строительство жилого дома на Червонной, 19. Соответствующее извещение в департамент Госжилстройнадзора подал застройщик, и сегодня в полном соответствии с «дорожной картой» идет процедура ввода дома в эксплуатацию. В ближайшее время дом должны заселить.

Еще один объект, который вот-вот сдадут – тоже в Екатеринбурге. Это 25-этажный дом на ул. Постовского, 6. ГК ТЭН планирует до конца декабря получить все документы и начать передачу квартир собственникам. Отметим, хоть этот объект и попал в список долгостроев, которые должны сдать до конца года, Новый год жильцы, судя по всему, в своих квартирах еще не встретят. Третий объект, который почти завершили – второй дом ЖК «Березки» в городе Березовский. Первый дом комплекса был сдан еще в сентябре. Здесь монтируются витражи, заканчивается внутренняя отделка общих мест пользования.

Еще несколько зданий, как сообщили в департаменте информполитики правительства региона, почти готовы к вводу в эксплуатацию. В доме по адресу Шевелева, 1 в Екатеринбурге заканчиваются внутренние и отделочные работы, идут процедуры согласования. Ожидается, что он будет сдан в первом квартале 2018 года. Дольщиков первоуральского ЖК «Оптимист», где среди пострадавших граждан много бюджетников и пенсионеров, попросят перезаключить договоры. Напомним, МУГИСО инвестирует 200 млн бюджетных рублей в САИЖК с тем, чтобы агентство достроило проблемный жилой комплекс. 67 человек из 101 подписали необходимые документы.

У здания на Щербакова, 20 – того самого, на котором красовалась надпись «Путин, помоги» – перспективы туманны. «Гражданам, пострадавшим от недобросовестного застройщика, предлагается оформить право собственности на квартиры в уже готовом доме на улице Рощинской. Из 101 участника долевого строительства 53 согласились на обмен и уже выбрали квартиры, 14 еще выбирают. Документы на 15 квартир уже переданы на регистрацию. Несколько граждан выразили желание дождаться окончания строительства дома. С остальными дольщиками ведется разъяснительная работа», – отметили в ДИПе. Работы на площадках ЖК «Первый Николаевский», «Западный-1», «Новый Уктус», вопрос возобновления строительства в поселке Светлый Арамильского городского округа, как кратко сообщают в пресс-службе, «были рассмотрены».

Накануне обманутые дольщики Екатеринбурга и других городов Свердловской области в очередной раз провели массовую акцию протеста. «Стройка у нас началась в 2013 году, в 2014 году начались проблемы и с тех пор люди вынуждены платить ипотеку за фактически не сданный дом, а жить у родственников или по съемным квартирам, неся дополнительные расходы. Власти нам давно обещали, что проблема решится. Весной был найден инвестор на достройку ЖК «Кольцовский дворик». Но стройка стоит. Только на время визитов министра строительства Михаила Волкова пригоняют технику, а как только он уезжает – все снова замирает», – рассказала РИА «Новый День» одна из дольщиц «Кольцовского дворика» Наталья. Эта стройка, судя по всему, на заседании не обсуждалась.

Екатеринбург, служба информации

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