Куйвашев прошел сквозь строй обманутых дольщиков (ФОТО)

Рекордным по количество ВИПов стал сегодня митинг обманутых дольщиков, прошедший на Площади Труда. Объясняться с людьми вышел лично Евгений Куйвашев, а посмотреть на это непривычное зрелище пришли его соперники по губернаторским выборам и другие политики.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», к 13.00 на площади у памятника основателям города собрались дольщики из Екатеринбурга, Арамили, Первоуральска, Камышлова, Каменска-Уральского. Министерство общественной безопасности области называет цифру в 5-5,5 тысяч человек, модератор митинга Александр Ивачев говорил о двух тысячах. Из соседних городов людей привозили на автобусах. Как сообщил накануне один из организаторов акции Руслан Камалетдинов, такое указание было дано муниципалитетам областным правительством, которое «увидело всю серьезность ситуации».

Выступления сразу показали высокий градус накала страстей. Дольщики сетовали, что попасть на прием к губернатору на прием нереально, «проще нам дойти до Владимира Владимировича». Женщины угрожали объявить бессрочную голодовку. Дольщик ЖК «Кольцовский дворик» Сергей Нежданов заявил, что терять ему нечего, и если его дом не будет построен до ЧМ-2018 – «ни одна сволочь по Кольцовскому тракту из аэропорта на стадион не проедет». Много нелестных слов звучало в адрес министра строительства Михаила Волкова, который, по словам дольщиков, во время личных приемов позволяет себе ехидные замечания вроде того, что «а представьте себе, что вас цыганка обманула», или «Деньги вы им сами отдали, а причем тут государство?»

Дольщик ЖК «Щербакова, 20», подполковник запаса Вячеслав Чернов обратился к губернатору Евгению Куйвашеву, которого на тот момент на площади еще не было: «Пусть губернатор скажет, доволен он результатами своей работы за пять лет, да или нет? В армии было такое наказание – пройти сквозь строй… И если наши власти тоже пройдут через строй и посмотрят в глаза каждому из нас – я думаю, мало им не покажется! Помидоры и тухлые яйца мы пока заготавливать не будем».

Вскоре после этого в толпе появился лично Евгений Владимирович. Со спины его прикрывал первый зам Владимир Тунгусов. Поблизости также находились кандидат в сенаторы Жанна Рябцева, министр строительства Михаил Волков, омбудсмен Татьяна Мерзлякова и председатель комитета заксо по жилищной политике Валентин Лаппо. Позже подошел глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб. Со стороны за конкурентом наблюдали бывшие кандидаты в губернаторы Дмитрий Ионин (СР) и Алексей Парфенов (КПРФ).

Публичное выступление врио губернатора по сравнению со страстными ораторами из числа дольщиков выглядело блекло. На все его обещания толпа реагировала выкриками «Вранье!». Кроме того, каждая из обманутых дольщиц желала поговорить с Куйвашевым лично. В итоге митинг превратился в хаос: со ступеней памятника продолжали выступать одни участники, в то время как остальные боролись за доступ к вожделенной персоне губернатора, зачастую используя в качестве тарана маленьких детей. Ведущий митинга, персек обкома КПРФ Александр Ивачев, пытался навести порядок, но без особого успеха.

В итоге Евгению Куйвашеву пришлось провести в гуще народа больше часа. Под конец он пообещал на камеры решить вопрос по всем 18 проблемным объектам в течение не более чем пяти лет. Министр строительства Михаил Волков также подтвердил это обещание, добавив: «Если я не справлюсь, то готов поставить вопрос о своей профессиональной непригодности».

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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