Профильный комитет заксо одобрил выделение 200 млн рублей на недостроенный ЖК «Оптимист»

В профильном комитете заксобрания одобрили предложение МУГИСО инвестировать 200 млн бюджетных рублей в САИЖК с тем, чтобы агентство достроило проблемный жилой комплекс «Оптимист» в Первоуральске.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», и.о. главы МУГИСО Сергей Сосновских сегодня сообщил депутатам, что такое решение принято «для снижения социальной напряжённости». Новых квартир в этом ЖК ждут, по его данным, 107 дольщиков.

Член комитета Александр Ивачев на это отметил, что выделение 200 млн рублей на достройку именно «Оптимиста» может вызвать тревогу у дольщиков других проблемных строек, и предложил сделать инвестиции в САИЖК не адресными. Однако и.о. министра возразил, что САИЖК предпочитает «браться за объекты, которые находятся в высокой степени готовности и с которыми будет меньше проблем». На следующей неделе вопрос будет вынесен на пленарное заседание заксобрания.

Напомним, проблемный объект в Первоуральске начали строить в 2015 году, в прошлом году стройка оказалась фактически замороженной из-за проблем ГК БЗСК. В сентябре 2017 года дольщики «Оптимиста» были одними из тех, кто вышел на многочисленный митинг на площади Труда и лично высказал губернатору Евгению Куйвашеву свои претензии.

Добавим, в малых городах ситуация гораздо печальнее. Например, дольщикам объекта ООО «Торгово-строительная компания «Аском» (Сухой Лог), вложившим в строительство по полтора и больше миллиона рублей, сейчас предлагают вернуть всего по 100 тысяч.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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