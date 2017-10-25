«Не ходите и не просите»: дольщикам, вложившим в жилье по миллиону, выплатят по 100 тысяч (ФОТО)

Одной из главных тем предвыборной повестки свердловского губернатора Евгения Куйвашева стала помощь обманутым дольщикам. Люди, пострадавшие от недобросовестных застройщиков, в течение всей кампании и после нее получали обещания в том, что все будет хорошо, их не бросили и не забыли, что они не останутся на улице. Но если кому-то действительно повезло, то маленькой группе людей из Сухого Лога – нет. Покупатели квартир в недострое, который мозолит глаза сухоложцам уже почти десять лет, боятся, что останутся с носом.

Речь идет о строительстве дома на улице Белинского, 40. Оно было начато в 2006 году ООО «Торгово-строительная компания «Аском». Предполагалось, что это будет элитный дом, каких в городе еще не было. Даже на начальных этапах строительства квартиры в нем стоили по местным меркам дорого – в среднем, около 1-1,5 млн рублей, что в 2006-м году было существенной суммой, которой хватило бы и на покупку жилья в Екатеринбурге.

По данным газеты «Знамя победы», которая все эти годы следит за историей дома на улице Белинского, 200 млн рублей на строительство дома внес областной бюджет, еще 160 млн – местные жители. Не только горожане, но и предприниматели, которым обещали площади на первом и втором этажах дома под офисы и магазины. Планировалось, что объект сдадут в эксплуатацию в последнем квартале 2009 года. Строительство шло бодро – уже в 2007-м из пяти секций здания были построены три, под четвертую был заложен фундамент, под последнюю – вырыт котлован. Но внезапно работы встали. Выяснилось, что у застройщика кончились деньги, а кредитовать его никто не захотел, тогда как раз грянул кризис, в котором больше всего пострадали девелоперы. Начались суды, в отношении застройщика была начата процедура банкротства.

С жителями периодически встречались чиновники, успокаивали и убеждали, что все будет хорошо. «По законодательству, приоритет отдается частникам, то есть тем, кто вложил деньги в строительство квартир. Таких всего тринадцать человек, шесть из них – жители Сухого Лога», – говорил на одной из таких встреч замминистра строительства области Дмитрий Нисковских (теперь он мэр Сысерти). Вместе с тем, Фонду имущества Свердловской области никак не удавалось найти инвестора, который бы продолжил строительство, и продать ему права требования региона к ООО «ТСК «Аском» (в размере 198 млн 615 тысяч 186 рублей и 14 копеек).

Тем не менее, людей включили в т.н. реестр обманутых дольщиков. «Восемь жителей города Сухой Лог при поддержке Администрации городского округа Сухой Лог встали на учет в Реестр граждан, пострадавших от действий недобросовестных застройщиков, в соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 03.10.2011 года № 1317-ПП, что позволяет говорить о том, что они не потеряют вложенные денежные средства. Администрация городского округа Сухой Лог продолжает совместно с Правительством Свердловской области искать пути разрешения сложившейся ситуации и возобновлению строительства дома», – говорилось в отчете главы Сухого Лога по итогам 2013 года.

Это вселяло определенные надежды на благополучный финал. «О том, что сухоложцы, пострадавшие от действий недобросовестного застройщика и состоящие в реестре Свердловской области, смогут получить жилье в одном из муниципалитетов области уже в этом году, говорил и Руслан Нитченко, начальник отдела координации строительства профильного министерства. Будет ли это вторичное жилье, квартира в новостройке или доме, планируемом к строительству в будущем, – решат сами жители. Главное – сохранение метража, за который ранее были уплачены деньги», – писала весной этого года «Знамя победы».

Однако неожиданно в начале октября этого года сухоложские дольщики получили письма от нотариуса, который попросил их явиться и забрать деньги, внесенные на имя каждого из дольщиков конкурсным управляющим, – кому-то полагалось 109 тысяч рублей, кому-то – 125 тысяч рублей. При том, что люди вкладывали в строительство в разы больше.

«Нам всем пришли вот такие письма, но никаких бумаг мы не подписывали, что мы согласны на получение денег. Мы вообще-то все рассчитываем на квартиры. Нас семь человек осталось, мы уже начинаем вымирать. Одна женщина умерла, еще один мужчина тоже умер недавно – его жена только схоронила, и тут такая бумага ей пришла, что ей вместо квартиры 100 тысяч положено. После похорон для нее это вообще как молотом по голове было, – рассказала «Новому Дню» покупательница квартиры в злополучном доме Лидия Озорнина. – Нам в минстрое обещали, что в октябре вопрос решится, что мы квартиры уже получим, конечно, не в этом доме, зато свои. Мы и письма писали – и [министру строительства области Михаилу] Волкову, и [губернатору Евгению] Куйвашеву. Ходили на прием к [главе Сухого Лога] Роману Валову, да только он вообще не в курсе дела. Нам сказал, мол, вас подставили, так что не ходите и не просите, мы вообще не при чем. Хотя землю-то они выделяли».

Лидия Озорнина пояснила агентству, что оставшиеся дольщики обеспокоены тем, что суммы, о которых идет речь в письмах от нотариуса, – это все, что они получат. За разъяснениями «Новый День» обратился к конкурсному управляющему Дмитрию Митюшеву, который сообщил, что конкурсное производство уже завершено, а потому комментировать ситуацию и давать разъяснения он больше не уполномочен.

Действительно, согласно картотеке Арбитражного суда, процедура была закончена 27 сентября этого года. ООО «ТСК «Аском» было исключено из реестра юрлиц, его имущество было реализовано – выручить удалось 27 млн 162 тысячи рублей, но сухоложцы, вносившие деньги в строительство, оказались только третьими в очередности выплат – потому их требования погасили только на 9,97% – вместо 9,8 млн рублей на всех им насчитали 946 тысяч рублей на всех. Причем больше имущества у должника – ООО «ТСК «Аском» – нет, значит, это все, на что могут рассчитывать сухоложские дольщики.

Впрочем, свердловские чиновники продолжают уверять – все не так плохо, как кажется. Как рассказали «Новому Дню» в Департаменте по жилстройнадзору Свердловской области, дольщики, которые обратились в нашу редакцию, по-прежнему числятся в т.н. реестре граждан, пострадавших от действий недобросовестных застройщиков. В свою очередь, в министерстве строительства региона также заверили – точка в деле пока не поставлена. «Вопрос по ним пока находится в подвешенном состоянии – в министерстве ждут поправок в областной закон №50, который сейчас находится на рассмотрении в заксобрании. После того, как он вступит в силу, им должны предложить решения – или другое жилье, или ждать, пока будет достроено это», – пояснили агентству в департаменте информационной политики Свердловской области со ссылкой на минстрой региона.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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