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Среда, 25 октября 2017, 12:43 мск

российское информационное агентство 18+

Екатеринбург

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«Не ходите и не просите»: дольщикам, вложившим в жилье по миллиону, выплатят по 100 тысяч (ФОТО)

«Не ходите и не просите»: дольщикам, вложившим в жилье по миллиону, выплатят по 100 тысяч (ФОТО)

Одной из главных тем предвыборной повестки свердловского губернатора Евгения Куйвашева стала помощь обманутым дольщикам. Люди, пострадавшие от недобросовестных застройщиков, в течение всей кампании и после нее получали обещания в том, что все будет хорошо, их не бросили и не забыли, что они не останутся на улице. Но если кому-то действительно повезло, то маленькой группе людей из Сухого Лога – нет. Покупатели квартир в недострое, который мозолит глаза сухоложцам уже почти десять лет, боятся, что останутся с носом.

Новый День: ''Не ходите и не просите'': дольщикам, вложившим в жилье по миллиону, выплатят по 100 тысяч

Речь идет о строительстве дома на улице Белинского, 40. Оно было начато в 2006 году ООО «Торгово-строительная компания «Аском». Предполагалось, что это будет элитный дом, каких в городе еще не было. Даже на начальных этапах строительства квартиры в нем стоили по местным меркам дорого – в среднем, около 1-1,5 млн рублей, что в 2006-м году было существенной суммой, которой хватило бы и на покупку жилья в Екатеринбурге.

Новый День: ''Не ходите и не просите'': дольщикам, вложившим в жилье по миллиону, выплатят по 100 тысяч

По данным газеты «Знамя победы», которая все эти годы следит за историей дома на улице Белинского, 200 млн рублей на строительство дома внес областной бюджет, еще 160 млн – местные жители. Не только горожане, но и предприниматели, которым обещали площади на первом и втором этажах дома под офисы и магазины. Планировалось, что объект сдадут в эксплуатацию в последнем квартале 2009 года. Строительство шло бодро – уже в 2007-м из пяти секций здания были построены три, под четвертую был заложен фундамент, под последнюю – вырыт котлован. Но внезапно работы встали. Выяснилось, что у застройщика кончились деньги, а кредитовать его никто не захотел, тогда как раз грянул кризис, в котором больше всего пострадали девелоперы. Начались суды, в отношении застройщика была начата процедура банкротства.

С жителями периодически встречались чиновники, успокаивали и убеждали, что все будет хорошо. «По законодательству, приоритет отдается частникам, то есть тем, кто вложил деньги в строительство квартир. Таких всего тринадцать человек, шесть из них – жители Сухого Лога», – говорил на одной из таких встреч замминистра строительства области Дмитрий Нисковских (теперь он мэр Сысерти). Вместе с тем, Фонду имущества Свердловской области никак не удавалось найти инвестора, который бы продолжил строительство, и продать ему права требования региона к ООО «ТСК «Аском» (в размере 198 млн 615 тысяч 186 рублей и 14 копеек).

Новый День: ''Не ходите и не просите'': дольщикам, вложившим в жилье по миллиону, выплатят по 100 тысяч

Тем не менее, людей включили в т.н. реестр обманутых дольщиков. «Восемь жителей города Сухой Лог при поддержке Администрации городского округа Сухой Лог встали на учет в Реестр граждан, пострадавших от действий недобросовестных застройщиков, в соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 03.10.2011 года № 1317-ПП, что позволяет говорить о том, что они не потеряют вложенные денежные средства. Администрация городского округа Сухой Лог продолжает совместно с Правительством Свердловской области искать пути разрешения сложившейся ситуации и возобновлению строительства дома», – говорилось в главы Сухого Лога по итогам 2013 года.

Это вселяло определенные надежды на благополучный финал. «О том, что сухоложцы, пострадавшие от действий недобросовестного застройщика и состоящие в реестре Свердловской области, смогут получить жилье в одном из муниципалитетов области уже в этом году, говорил и Руслан Нитченко, начальник отдела координации строительства профильного министерства. Будет ли это вторичное жилье, квартира в новостройке или доме, планируемом к строительству в будущем, – решат сами жители. Главное – сохранение метража, за который ранее были уплачены деньги», – писала весной этого года «Знамя победы».

Однако неожиданно в начале октября этого года сухоложские дольщики получили письма от нотариуса, который попросил их явиться и забрать деньги, внесенные на имя каждого из дольщиков конкурсным управляющим, – кому-то полагалось 109 тысяч рублей, кому-то – 125 тысяч рублей. При том, что люди вкладывали в строительство в разы больше.

«Нам всем пришли вот такие письма, но никаких бумаг мы не подписывали, что мы согласны на получение денег. Мы вообще-то все рассчитываем на квартиры. Нас семь человек осталось, мы уже начинаем вымирать. Одна женщина умерла, еще один мужчина тоже умер недавно – его жена только схоронила, и тут такая бумага ей пришла, что ей вместо квартиры 100 тысяч положено. После похорон для нее это вообще как молотом по голове было, – рассказала «Новому Дню» покупательница квартиры в злополучном доме Лидия Озорнина. – Нам в минстрое обещали, что в октябре вопрос решится, что мы квартиры уже получим, конечно, не в этом доме, зато свои. Мы и письма писали – и [министру строительства области Михаилу] Волкову, и [губернатору Евгению] Куйвашеву. Ходили на прием к [главе Сухого Лога] Роману Валову, да только он вообще не в курсе дела. Нам сказал, мол, вас подставили, так что не ходите и не просите, мы вообще не при чем. Хотя землю-то они выделяли».

Лидия Озорнина пояснила агентству, что оставшиеся дольщики обеспокоены тем, что суммы, о которых идет речь в письмах от нотариуса, – это все, что они получат. За разъяснениями «Новый День» обратился к конкурсному управляющему Дмитрию Митюшеву, который сообщил, что конкурсное производство уже завершено, а потому комментировать ситуацию и давать разъяснения он больше не уполномочен.

Действительно, согласно картотеке Арбитражного суда, процедура была закончена 27 сентября этого года. ООО «ТСК «Аском» было исключено из реестра юрлиц, его имущество было реализовано – выручить удалось 27 млн 162 тысячи рублей, но сухоложцы, вносившие деньги в строительство, оказались только третьими в очередности выплат – потому их требования погасили только на 9,97% – вместо 9,8 млн рублей на всех им насчитали 946 тысяч рублей на всех. Причем больше имущества у должника – ООО «ТСК «Аском» – нет, значит, это все, на что могут рассчитывать сухоложские дольщики.

Впрочем, свердловские чиновники продолжают уверять – все не так плохо, как кажется. Как рассказали «Новому Дню» в Департаменте по жилстройнадзору Свердловской области, дольщики, которые обратились в нашу редакцию, по-прежнему числятся в т.н. реестре граждан, пострадавших от действий недобросовестных застройщиков. В свою очередь, в министерстве строительства региона также заверили – точка в деле пока не поставлена. «Вопрос по ним пока находится в подвешенном состоянии – в министерстве ждут поправок в областной закон №50, который сейчас находится на рассмотрении в заксобрании. После того, как он вступит в силу, им должны предложить решения – или другое жилье, или ждать, пока будет достроено это», – пояснили агентству в департаменте информационной политики Свердловской области со ссылкой на минстрой региона.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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