Свердловская область не будет помогать новым обманутым дольщикам

Региональные власти не будут предпринимать никаких мер для помощи обманутым дольщикам, разрешение на строительство которых будет получено после 25 октября 2017 года.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщил областным депутатам и.о. министра строительства Михаил Волков на заседании профильного комитета заксобрания. Он пояснил, что это связано с вступившим в действие постановлением федерального правительства о создании Фонда защиты прав граждан – участников долевого строительства.

«С 25 октября начал работу фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства, созданный для ликвидации последствий случаев, когда застройщик, привлекший средства граждан, обанкротился. Все новые долевые объекты, разрешение на строительство которых получено после этой даты, выходят из юрисдикции регионов и попадают под юрисдикцию Федерации. Мы уже никаких действий в отношении них предпринимать не будем», – рассказал и.о. министра.

Кроме того, Волков сообщил, что вскоре будет принят закон, существенно ужесточающий требования к застройщикам, привлекающим средства граждан. Например, каждый из них должен будет получать заключение о соответствии застройщика и его проектной декларации требованиям закона о долевом строительстве. Заключение должно готовиться контролирующим органом с учетом позиции созданного фонда. Это должно существенно ограничить возможности недобросовестных застройщиков.

При этом Волков заявил, что, по его мнению, полностью отказываться от долевого строительства нельзя. «Плюс долевого строительства – это вовлечение в экономику колоссальных средств. В нулевые годы в него были вложены триллионы рублей. Возможности государства и банков тогда были ограничены, а долевое строительство дало возможность гражданам приобрести жильё. В том же Екатеринбурге было введено рекордное число метров. Можно сказать – да, давайте вообще его отменим, но тем мы резко-резко ограничим возможности строителей. Я считаю, что долевое строительство нужно сохранить. Нас часто упрекают обманутые дольщики – зачем вы выдали этой компании разрешение на строительство, а она благополучно сдохла? Но новые правила позволят ограничить недобросовестных застройщиков», – считает и.о. министра. По мнению Волкова, государственный Фонд действительно защитит права дольщиков, в отличие от действовавших прежде частных страховщиков, которые «рассовывали средства по собственным карманам».

Екатеринбург, Служба информации РИА «Новый День»

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