В России появился Фонд защиты прав дольщиков

В России создан фонд защиты прав дольщиков. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. По его словам, эта структура поможет избежать финансового краха для участников долевого строительства жилья.

«Я подписал постановление о создании публично-правовой компании «Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства», – сказал премьер на заседании правительства. – Задача этой компании – сформировать компенсационный фонд за счёт обязательных отчислений застройщиков, которые привлекают деньги участников долевого строительства».

Медведев также добавил, что фонд поможет завершить строительство или возместить дольщикам вложенные средства, когда «застройщик обанкротился и при этом уплатил обязательные отчисления в компенсационный фонд».

Согласно документу, если сумма финансирования составляет не более 500 млн рублей, решение о финансировании завершения строительства будет принимать правление Фонда, более 500 млн рублей – наблюдательный совет.

Постановление предполагает, что при принятии решения должны учитываться степень готовности объекта незавершённого строительства, размер предоставляемых денежных средств и сроки, необходимые для завершения работ, количество заключённых договоров с дольщиками, а также количество жилых и нежилых помещений, не обременённых правами третьих лиц.

Правление Фонда будет контролировать контролировать целевое использование средств со дня заключения договора об их предоставлении до завершения строительства.

Напомним, в конце сентября глава Минстроя РФ Михаил Мень сообщил, что в России насчитывается более 38 тысяч обманутых дольщиков. Всего в стране находится 830 объектов недостроенных объектов.

По данным Генпрокуратуры, в России всё чаще нарушаются права дольщиков. Количество зарегистрированных преступлений в сфере долевого строительства в первой половине этого года выросло почти на четверть: с 511 в первой половине 2016 года до 634 за аналогичный период нынешнего.

Всего ведомство с января по июнь выявило свыше 6 тысяч различных нарушений прав дольщиков. Уголовные дела возбуждались, в том числе против региональных чиновников, проявлявших халатность.

Наиболее сложная обстановка в Краснодарском, Красноярском и Приморском краях, Амурской, Калининградской, Московской, Новосибирской, Ростовской и Тюменской областях. Также в лидерах по количеству преступлений оказались Москва и Петербург.

По итогам проверок было установлено, что в Бурятии, Ингушетии, Алтайском и Краснодарском краях, Ленинградской, Московской, Омской и Рязанской областях, а также в Москве распространены случаи включения незаконных условий в договоры с дольщиками.

Москва, Ольга Ветрова

Москва. Другие новости 12.10.17

Путин назначил нового губернатора Псковской области. / Правительство РФ отказалось от повышения пособий по безработице. / АвтоВАЗ отзывает почти 20 тысяч бракованных Lada Xray. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»