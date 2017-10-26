В России собираются запретить долевое  строительство

В России собираются отказаться от схемы долевого строительства. Соответствующее поручение президент РФ дал профильным ведомствам.

Как перелает корреспондент РИА «Новый День», ситуацию в долевом строительстве обсуждали на оперативном совещании президента с членами федерального правительства. Анализ ситуации в регионах показал отсутствие надлежащего контроля за долевым строительством, хотя именно субъекты РФ выдают заключения о соответствии застройщика требованиям законодательства и финансовые движения. Лишь в 24 регионах этими полномочиями наделены органы государственного строительного надзора, отмечают в Минстрое, в остальных эту работу выполняют либо региональные министерства строительства, либо непрофильные органы. Поэтому решено разработать единый для всех субъектов порядок контроля в долевой сфере, а эти полномочия возложить на госстройнадзор. Плюс ко всему, Минстрой будет согласовывать кандидатов на должность руководителя органа регионального контроля в сфере долевого строительства.

В целом принято решение плавно перейти от долевого строительства к механизму проектного финансирования. Решить задачу в короткие сроки невозможно: сегодня на деньги дольщиков строится до 90% жилых домов – это намного дешевле, чем брать кредит. Поэтому предложение отказаться от «долевки» вызвало недовольство среди девелоперов. Сразу же последовали заявления, что в этом случае стоимость жилья резко возрастет, а регионах с рынка может уйти до 90% игроков – работать с маржой около 30% – 40% желающих немного.

«Себестоимость строительства в регионах равна примерно 25 тыс. руб. за кв м. Продажи в среднем – 35 тыс. руб. за кв. м. Данные условия для регионов финансово обременительны, и бизнес становится невыгодным», – цитирует «Газета.ru» руководителя по работе с ключевыми партнерами компании Est-a-Tet Романа Родионцева.

При этом, отмечают специалисты, практически все девелоперы используют так называемый котловой метод финансирования, когда средства, собранные на конкретный дом, направляются на достройку предыдущего проекта. В результате такой пирамиды и появляются брошенные и недостроенные дома. Сегодня регионы представили в Минстрой сведения о почти 40 тысячах обманутых дольщиках.

Но, по мнению ряда специалистов, пострадавших в 3 – 4 раза больше. Например, в Челябинской области в реестр обманутых дольщиков официально включены 2 тысячи 715 человек. Однако, отмечают в аппарате южноуральского омбудсмена, количество официально признанных обманутых дольщиков и компаний, в которых есть официально признанные обманутые дольщики, существенно разнится с количеством людей, купивших квартиры у проблемных застройщиков. И только в Челябинске до конца 2017 года число проблемных крупных застройщиков может увеличиться в 1,5 раза.

Москва, Игорь Юров

Москва. Другие новости 26.10.17

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