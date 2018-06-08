Из-за отказа от долевки цены на недвижимость взлетят на 40%

В ходе прямой линии президент Владимир Путин озвучил конкретную дату, когда российский рынок недвижимости откажется от долевого строительства. По словам главы государства, это произойдет 1 июля 2019 года. Эксперты считают, что деньги граждан в строительных проектах помогают девелоперам экономить на процентах по кредиту, отказ от долевого участия приведет к росту цен на новое жилье.

Отказ от долевки в России обсуждается уже давно. Высокий риск того, что застройщик потратит деньги граждан, но так и не возведет жилье, вынуждает власти искать способы ухода от схем с долевым участием. В настоящее время в стройке задействованы около 3 трлн рублей денег граждан. «Мы должны выйти на цивилизованные способы жилищного строительства, без привлечения средств граждан»,– сказал Путин.

Ранее в правительстве озвучили инструмент, который позволит обезопасить деньги дольщиков – использование эскроу-счетов. На таких счетах средства лежат до окончания строительства. Девелоперы получают к ним доступ только после того, как сдадут дом в эксплуатацию, пишет «Коммерсант».

«Эти средства будут заблокированы, но под них застройщик сможет открыть кредитную линию в банке и использовать ее только на финансирование стройки»,– пояснил глава Минстроя Владимир Якушев. По словам министра, соответствующие поправки будут приняты в конце июня.

Эксперты считают, что использование эскроу-счетов для финансово устойчивых компаний будет невыгодным, им интереснее продавать готовое жилье. Для тех девелоперов, которые не могут обойтись без заемных средств, посредник в виде банка создаст дополнительные проблемы. Не имея доступа к деньгам граждан, застройщик будет вынужден брать кредит на возведение объекта и оплачивать по нему проценты, эти расходы будут заложены в цену готового жилья.

«Появление в цепочке третьего звена кроме дополнительных гарантий неизбежно увеличивает стоимость проекта»,– отмечает директор по стратегическому развитию ФСК «Лидер» Павел Брызгалов. По его оценкам, цены на квартиры могут вырасти до 40% в зависимости от проекта. По оценкам Рейтингового агентства строительного комплекса (РАСК), минимальное подорожание строящегося жилья составит 5-10% от текущих цен.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 07.06.18

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