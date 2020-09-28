Ульяновский застройщик обманул 292 дольщиков на 440 млн рублей

В Ульяновской области возбуждено уголовное дело в отношении гендиректора строительной компании, которого обвинили в хищении средств дольщиков (ч.4 ст.159 УК РФ).

Как сообщили в пресс-службе СКР, следователи установили, что обвиняемый с января 2013 года по май 2019 года похитил порядка 440 млн рублей, принадлежавших дольщикам. Эти деньги должны были пойти на строительство жилого комплекса из 7 многоквартирных домов.

По версии следствия, обвиняемый выводил денежные средства дольщиков через фирмы-однодневки, а также допускал их нецелевое расходование, в частности, на оплату оплату проживания в гостиницах. Пострадавшими в рамках данного уголовного дела признаны 292 человека.

Суд избрал в отношении обвиняемого меру пресечения в виде запрета определенных действий. На имущество обвиняемого – автомобили, жилое помещение, долю в уставном капитале акционерного общества – был наложен арест. Работа по возмещению ущерба дольщикам и восстановлению их прав на жилье продолжается.

Ульяновск, Иван Гридин

Ульяновск. Другие новости 28.09.20

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