Почти половина регионов не перешли на новую схему, защищающую дольщиков

По данным Центробанка РФ, только в 49 из 85 российских субъектов есть эскроу-счета, которые предназначены для защиты участников долевого строительства. Лидером по количеству эскроу-счетов ожидаемо стала Москва, регионы в этом вопросе сильно отстают.

Всего в России было открыто более 10 тысяч эскроу-счетов, остаток на них – 30,2 млрд руб, передает РБК. В Москвы открыто почти 2 тысячи таких счетов, на которых скопилось 13,4 млрд рублей. Затем идут Московская и Ленинградская области со 675 и 674 счетами соответственно.

В 42% регионов пока не открыто ни одного счета эскроу для расчетов по договорам участия в долевом строительстве, следует из статистики ЦБ. В семи субъектах сейчас жилье или не строится совсем или возводится без привлечения дольщиков. Если исключить их, то доля регионов с распространением эскроу-счетов составит 63%.

По словам экспертов, это ожидаемые цифры, так как многие застройщики получили отсрочки на введение обязательных расчетов через эскроу. Кроме того, процесс перехода на эскроу сложный и трудоемкий.

С 1 июля 2019 года российские застройщики должны внедрить новую схему привлечения денег для долевого строительства. Компании не имеют право скапливать у себя деньги дольщиков, они хранятся на специальных счетах в банках, а для возведения объектов девелоперы привлекают кредитные средства. Новый механизм разработан для того, чтобы защитить средства дольщиков в случае банкротства застройщиков.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 06.09.19

Центробанк в третий раз за год понизил ключевую ставку. / РПЦ начнет зарабатывать на производстве алкоголя. / Основатель автодилерской компании «Рольф» объявлен в международный розыск. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»