«Процесс идет»: в России осенью обанкротилось около сотни застройщиков

В России насчитывается около 3 200 проблемных недостроенных жилых домов, которые находятся в 75 субъектах страны. По оценке федерального Фонда защиты прав дольщиков, речь идет о 17 млн кв метров, сдачи которого ждут 280-300 тысяч семей. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщил заместитель генерального директора публично-правовой компании «Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства» Алексей Ниденс, выступая сегодня на парламентских слушаниях в Государственной думе. При этом, по его словам, осенью в стране обанкротились сотни застройщиков.

Ниденс уточнил, что конкурсные производства уже открыты в отношении застройщиков 2 200 домов, это 12 млн кв метров жилья. «Нужно признать, что этот процесс идет дальше, и застройщики и сейчас признаются банкротами, – сказал он. – По нашим данным, только с августа еще 90 застройщиков были признаны банкротами, и было открыто конкурсное производство».

Ниденс сообщил, что для достройки проблемных объектов Фонду уже выделено финансирование в размере 16 млрд рублей, еще 21,5 млрд рублей предложено перечислить в проекте бюджета 2020-2022 годов, который сейчас рассматривает Госдума. «Дополнительно к этим средствам сам Фонд накопил уже более 37 млрд рублей, эти средства также будут направлены на эти цели», – отметил он.

В настоящее время вице-премьер РФ Виталий Мутко определил приоритетный перечень из 35 субъектов, дольщики которых должны получить помощь в первоочередном порядке. Сейчас руководство этих регионов месте с Фондом рассматривает проблемные объекты и отбирает те, по которым должна начаться выплата компенсаций. Называть эти субъекты Ниденс не стал, отметив при этом, что для получения помощи дольщикам в Фонд должны обратиться с инициативой региональные власти.

По его словам, решение проблемы возможно двумя путями: долгострой может быть достроен, чтобы дольщики въехали в свои квартиры – или им может быть выплачена компенсация. На рассмотрение документации и обследование строений для принятия решения Фонду требуется 5-6 месяцев. «На сегодня Фонд уже проработал с субъектами вынесение решения на наш Наблюдательный совет по 180 домам 25 регионах, это позволит восстановить права порядка 20 тысяч семей. Это 1,5 млн кв метров. Всего, по нашим оценкам, потребуется около 25 млрд рублей из компенсационного фонда, 20 млрд из федерального бюджета и порядка 6 млрд рублей из региональных бюджетов», – сообщил Ниденс.

Он также отметил, что региональные фонды помощи дольщикам созданы уже в 27 субъектах РФ, в 19 из них выделены и утверждены бюджеты, по 17 подписаны соглашения с субъектами примерно на 4 млрд рублей. При этом, по его словам, большая часть строительных проектов на данный момент продолжается по старым схемам, а стоимость квадратного метра после введения счетов-эскроу возросла на 1-2%. «Это сопоставимо с сезонными колебаниями», – пояснил Ниденс.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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