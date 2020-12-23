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Среда, 23 декабря 2020, 13:17 мск

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В Ленобласти возбудили дело по факту обмана дольщиков

В Ленинградской области по факту мошенничества при долевом строительстве ЖК «Дубровка на Неве» и трех многоквартирных домов в поселке Дубровка во Всеволожском районе возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество в особо крупном размере» (ч.4 ст.159 УК РФ).

Как сообщили в СКР, следствие считает, что с 2016 по 2018 годы между ООО «Невский Форт» и участниками долевого строительства ЖК «Дубровка на Неве» заключено 111 договоров участия в долевом строительстве на сумму более 190 млн рублей. Неустановленные лица из числа руководителей ООО «Невский Форт», взяв на себя обязательства по строительству жилого комплекса ЖК «Дубровка на Неве» и трех многоквартирных домов в поселке Дубровка, злоупотребив доверием, намеренно перечислили на расчетные счета коммерческих организаций на цели, не связанные с долевым строительством, денежные средства участников долевого строительства.

Расследование уголовного дела продолжается.

Санкт-Петербург, Иван Гридин

Санкт-Петербург. Другие новости 23.12.20

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Северо-Запад, Недвижимость, Россия, Скандалы и происшествия, Экономика, обманутые дольщики,