В Марий Эл депутат отправился в колонию за обман 87 дольщиков

В Марий Эл за нарушение прав участников долевого строительства и невыплату заработной платы (ч.1 ст.201, ч.2 ст.145.1 УК РФ) осужден 61-летний бывший директор строительной компании «Гала-М», депутат одного из муниципалитетов Медведевского района республики.

Как сообщили в пресс-службе СКР, установлено, что депутат, являясь директором строительной компании, потратил предназначенные для возведение жилого дома деньги на иные цели. В июле 2015 года обвиняемый, зная, что строительство одного из объектов не будет завершено, заключил с физическими и юридическим лицами договоры участия в долевом строительстве. Полученные таким образом более, чем 63,5 млн рублей он использовал на цели, не связанные со строительством.

В результате организация не исполнила обязательства перед 87 участниками долевого строительства на сумму свыше 153,5 млн рублей. Кроме того, являясь директором еще одной компании, обвиняемый не платил зарплату сотруднику с декабря 2016 по май 2017 года. В результате накопилась задолженность в 44 тыс. рублей.

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении.

Йошкар-Ола, Иван Гридин

Йошкар-Ола. Другие новости 26.11.19

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