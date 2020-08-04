«В трехлетней перспективе…» Путин запомнил обещание главы Подмосковья решить проблему обманутых дольщиков

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заверил президента РФ Владимира Путина, что в регионе за три года будет решена проблема обманутых дольщиков. Глава государства после этого обещания уточнил, что запомнил эти слова.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», разговор Воробьева и Путина произошел на встрече в Кремле. Глава Подмосковья отчитался, что проблема дольщиков «давняя, с начала 2000-х годов».

По словам губернатора, всего обманутых дольщиков за 2000-2015 годы было порядка 104 тысяч, и на сегодня решить эту проблему удалось для 80 тысяч человек.

«То есть осталось где-то 24 тысячи обманутых дольщиков. <…> Владимир Владимирович, мы решим проблему обманутых дольщиков, я думаю, в трёхлетней перспективе, безусловно, если мы дальше будем работать с ДОМ.РФ. У нас есть план. Мы в этом году выдадим 15 500 ключей, просто темп я Вам хочу показать. Всего 24 [тысячи] осталось, вот в этом году… <…> Если так пойдём, то если не за два, то за три года эту тему должны просто раз и навсегда закрыть», – сказал Воробьев.

«Я запомнил, хорошо?» – отметил в заключение разговора Путин.

Москва, Светлана Антонова

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