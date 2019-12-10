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Вторник, 10 декабря 2019, 10:39 мск

Новости Дальний Восток

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Ставка по «Дальневосточной ипотеке» составит 2%

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление об условиях программы «Дальневосточная ипотека». В ней смогут участвовать молодые семьи, получив кредит на приобретение жилья по ставке 2% годовых. На эти цели в бюджете будет предусмотрено до 450 млрд рублей, сообщили в пресс-службе правительства.

Из документа следует, что выпадающие доходы по ипотечным кредитам банкам будет компенсировать Единый институт развития в жилищной сфере «ДОМ.РФ». Программа будет охватывать жилищные кредиты молодым семьям и собственникам «дальневосточного гектара» выданным с 1 декабря 2019 до конца 2024 года.

Ипотека будет выдаваться под 2% годовых на срок до 20 лет в размере не выше 6 млн рублей на строительство жилья в Дальневосточном федеральном округе. Взять ипотеку по этой программе можно однократно. Кроме того, если заемщик будет проживать не в купленном жилье, процентная ставка по кредиту может быть увеличена. По оценкам аналитиков, объем выплат банкам до 2024 года в рамках этой программы составит порядка 418 млрд рублей.

Москва, Иван Гридин

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Метки / правительство РФ

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