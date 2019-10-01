Четверть строек в России оказались в зоне риска: застройщики не успели перейти на новую схему работы

1 октября истекает срок, к которому застройщики должны были перейти на схему работы с дольщиками через эскроу-счета. Однако не все девелоперы успели подготовиться к новым правилам. По данным аналитиков, в зоне риска оказалось около четверти общего объема строительства в России.

Нерешенным остался вопрос финансирования строительства более чем 28 млн кв. м. (24%), пишет «Коммерсант» со ссылкой на экспертов в сфере недвижимости. Этим проектам не удалось к обозначенному сроку ни достичь показателей, необходимых для сохранения возможности привлечения средств дольщиков, ни получить банковское финансирование. На эскроу-счета перешли только 16% проектов (18,8 млн кв. м), 60% (71 млн кв. м) сохранили право продавать недвижимость по старым правилам. По словам аналитиков, многие из объектов могут оказаться проблемными и впоследствии будут переданы более крупным девелоперам.

По объему стоящегося жилья, оказавшегося в зоне риска, лидируют Красноярский край – 52% (1,5 млн кв. м) строящейся в регионе недвижимости, Краснодарский край (41%, 4 млн кв. м), Башкирия (39%, 1,7 млн кв. м) и Ленинградская область (36%, 1,5 млн кв. м).

С 1 июля 2019 года российские застройщики должны внедрить новую схему привлечения денег для долевого строительства. Компании не имеют право скапливать у себя деньги дольщиков, они хранятся на специальных счетах в банках, а для возведения объектов девелоперы привлекают кредитные средства. Новый механизм разработан для того, чтобы защитить средства дольщиков в случае банкротства застройщиков. Многие компании получили отсрочку для того, чтобы успеть начать работать по новой схеме, но даже в таких условиях с этой задачей не справились.

Эксперты считают, что девелоперам сложно получить банковские кредиты. Так для привлечения финансирования рентабельность проекта должна быть не ниже 20%, в то время как средний показатель для региональных застройщиков 10-15%. Компании, не получившие банковское финансирование до 1 октября, фактически работают за счет собственных средств уже три месяца.

Тем временем, Счетная палата предоставила данные по количеству объектов незавершенного строительства: показатель достиг 71,3 тысячи – объем вложенных в них средств оценивается в 5,3 трлн рублей. К незавершенным относятся как брошенные, так и строящиеся объекты, ввод которых отложен более чем на пять лет – есть даже объекты старше 20 лет. «Есть тысячи объектов, судьба которых неизвестна»,– подчеркнули в СП.

Проблема «незавершенки» сохраняется и при реализации Федеральной адресной инвестиционной программы (ФАИП). Премьер-министр Дмитрий Медведев усомнился в эффективности этого инструмента и предложил в силу «хронического отставания» в реализации ФАИП подумать, насколько эта программа «выполняет те функции, которые перед ней стоят».

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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