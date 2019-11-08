Мутко сообщил о массовом банкротстве застройщиков в России

Вице-премьер РФ Виталий Мутко заявил, что застройщики около 1,7 тысячи строящихся домов находятся на стадии банкротства.

Чиновник подчеркнул, что это только те застройщики, которые официально признаны банкротами. Также есть изрядно застройщиков, которые находятся на грани банкротства.

Мутко призвал региональные власти более ответственно подходить к вопросу обманутых дольщиков, передает «Интерфакс». Кроме того, по его мнению, регионы должны активнее принимать решения по достройке проблемных объектов.

Напомним, с 1 июля 2019 года российские застройщики обязаны перейти на схему работы с дольщиками через эскроу-счета. Компании не имеют право скапливать у себя деньги дольщиков, они хранятся на специальных счетах в банках, а для возведения объектов девелоперы привлекают кредитные средства. Новый механизм разработан для того, чтобы защитить средства дольщиков в случае банкротства застройщиков. Многие компании получили отсрочку для того, чтобы успеть начать работать по новой схеме, но даже в таких условиях с этой задачей не справились.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 08.11.19

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