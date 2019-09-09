Недвижимость в России дорожает вдвое быстрее мировой

Рост цен на жилье в России превысил средние по миру показатели в два раза. При этом темпы роста стоимости в 4,6 раза превышают российские по сравнению с прошлым годом. По словам экспертов, подорожание связано с изменениями законодательства, отраслевой инфляцией и повышением доступности ипотеки.

В рейтинге Global House Price Index (GHPI), составленном Knight Frank, Россия поднялась с 46-го на 19-е место. За год квартиры в стране подорожали почти на 7%. Среднемировой рост составил 3,4%. К тому же в мире рост стоимости жилья замедляется, тогда как в России, наоборот, темпы ускорились почти в пять раз, пишет «Коммерсант».

В индексе приведена динамика стоимости недвижимости в национальных валютах в 56 странах. Показатели России базируются на данных Росстата, согласно которым типовая квартира на первичном рынке во втором квартале стоила 58,5 тысячи рублей за 1 кв. м, на вторичном – 52,8 тысячи рублей за 1 кв. м. Это на 6,7% и 6% выше аналогичных показателей прошлого года соответственно.

Ускорение роста цен связано в первую очередь с переходом на эскроу-счета. Изменения в законодательство призваны защитить долевых участников от банкротства застройщиков. Добавляет динамики фактор отраслевой инфляции: товары и техника, задействованные в строительстве, дорожают.

Кроме того, немаловажный вклад внесли действия ЦБ по снижению ключевой ставки, что ведет к дальнейшему удешевлению ипотеки. Это поддержит спрос и позволит девелоперам планомерно повышать стоимость на 0,5-1% в месяц. В долгосрочной перспективе снижение ипотечных ставок приведет к удорожанию недвижимости.

В целом жилье подорожало в 93% стран, включенных в рейтинг, это самый высокий показатель за десять лет. Лидерами роста стоимости недвижимости стали Китай, Мальта и Чехия.

Ранее рост цен на недвижимость из-за перехода новую схему с эскроу-счетами прогнозировала глава Банка России Эльвира Набиуллина. По ее словам, изменения могут не только спровоцировать подорожание жилья, но и привести к проблемам в сфере жилищного строительства.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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