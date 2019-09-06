Это ожидаемо: глава Банка России предсказала рост стоимости жилья

Переход сферы жилищного строительства на новую схему с эскроу-счетами привел к проблемам в отрасли и может спровоцировать рост цен на недвижимость. Об этом сообщила глава банка России Эльвира Набиуллина сегодня на пресс-конференции.

«Мы ведем постоянный мониторинг – как происходит переход на новую систему, в том числе в региональном разрезе. Цифры разнятся по регионам, но если память не изменяет, около 30% застройщиков уже финансируют с переходом на эскроу-счета, – сказала она. – Какая-то часть, достаточно большая, осталась на старой схеме, потому что там уже большая доля готовности объектов и большая доля привлеченных средств по долевому строительству».

При этом, признала Набиуллина, остается достаточно значительная доля застройщиков, «которые и по старой схеме не имеют права финансироваться, и пока не получили новое банковское финансирование».

«Конечно, это в фокусе нашего внимания – почему так происходит? Либо это неумение подготовить документы – мы это видим, потому что не все застройщики готовы работать с банками, а в части случаев нет подтверждающих документов, которые должны дать местные органы власти для того, чтобы банку предоставить весь пакет документов», – пояснила глава ЦБ. При этом часть проектов просто не подходит под банковское финансирование. Для урегулирования этой проблемы и поддержки таких проектов, правительство выработало специальные меры, отметила она.

«Если в целом говорить – да, есть проблемы, этот процесс непростой, [идут] действительно серьезные изменения механизма финансирования строительной отрасли, но он идет более-менее плавно, ожидаемо, – сказала глава регулятора. – Это может привести к некоторому росту стоимости жилья и к изменению объемов, но я думаю, это будет временный фактор, с развитием конкуренции мы надеемся, что все войдет в нормальную траекторию».

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 06.09.19

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