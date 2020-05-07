Фонд защиты прав дольщиков встревожился вероятным банкротством застройщиков

Застройщики сумеют возвести в срок порядка 115 проблемных домов в 24 регионах России благодаря докапитализации Фонда защиты прав дольщиков жилья на 30 млрд рублей, сообщил исполняющий обязанности министра строительства и ЖКХ Никита Стасишин в ходе совещания с президентом России Владимиром Путиным.

«Мы поработали с регионами, в ближайшее время будет оказана поддержка 24 регионам, это порядка 115 проблемных домов, это больше 10 тысяч граждан», – приводит слова Стасишина РИА «Новости».

Между тем, застройщики, которые уже задержали ввод жилья более чем на полгода, рискуют обанкротится, рассказал в интервью РБК заместитель гендиректора Фонда защиты прав дольщиков Алексей Ниденс.

На сегодняшний день в реестре проблемных объектов числится 3081 дом, общей площадью 18,2 млн кв. м. Их возводят 1,1 тыс. девелоперов, часть из которых находятся на стадии банкротства. Они должны были построить более 2 тыс. домов общей площадью 10 млн кв. м, свидетельствуют данные госкомпании «Дом.РФ».

Сроки завершения строительства или передачи квартир дольщикам еще 943 домов общей площадью 6 млн кв. м от 529 застройщиков нарушены более чем на полгода. Сейчас на фоне карантинных мер из-за коронавирусной инфекции и общего экономического спада эти компании стали главными претендентами на банкротство.

Как пояснил Алексей Ниденс, если раньше эти застройщики продолжали работы, несмотря на срыв сроков, то сейчас высок риск, что они не смогут исполнить свои обязательства. В итоге, отметил заместитель гендиректора Фонда, вероятные новые банкротства могут затронуть интересы до 90 тыс дольщиков.

Отметим, что ранее в качестве одной из антикризисных мер, которая поспособствует ому, чтобы количество обманутых дольщиков не увеличилось, было принято решение не включать в реестр проблемных новые объекты вплоть до 1 января 2021 года. Алексей Ниденс не взялся оценить каково число застройщиков, которые могут остановить работы в складывающейся ситуации.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 06.05.20

Администрация Екатеринбурга объявила об общественных обсуждениях и позвала всех в здание мэрии. / В марте свердловчане набрали ипотечных кредитов почти на 10 млрд рублей. / Дело экс-депутата Игоря Плаксина передано в суд. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»