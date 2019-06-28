Путин подписал законы о защите дольщиков

Президент России Владимир Путин внес изменения в законы, регламентирующие права участников долевого строительства. Речь идет о защите граждан в случае банкротства застройщиков, говорится в материалах на портале публикации правовых актов.

Первый документ предполагает создание в регионах некоммерческих организаций, которые будут достраивать долгострои на средства компенсационного фонда, а также федерального, регионального и муниципального бюджетов.

Второй предусматривает передачу страховыми компаниями премий по действующим договорам страхования ответственности застройщиков в Фонд защиты прав дольщиков. Документ обязывает страховщиков в течение сорока дней со дня вступления закона в силу передать премии по действующим договорам долевого участия в Фонд дольщиков на общую сумму 15 млрд рублей, которые направят на достройку проблемных объектов. После передачи части этих средств ответственность перед клиентами будет нести Фонд.

Второй документ также дает полномочия федеральному фонду защиты прав участников долевого строительства, и отдельно властям Москвы, вмешиваться в старые банкротные дела и менять арбитражного управляющего. Кроме того, претендовать на господдержку для достройки своего проблемного объекта смогут ЖСК.

По словам председателя комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николая Николаева, в регионах будут создаваться реестры, куда автоматически попадут дома, по которым были нарушены сроки сдачи в эксплуатацию. Это планируется сделать ближе к осени. Парламентарий особо подчеркнул, что тратить деньги фонд сможет только на достройку проблемных объектов.

«В законе очень четко прописаны ограничения для деятельности таких организаций, очень жестко прописан контроль, который можно сравнить с контролем за реализацией гособоронзаказа», – цитирует РИА «Новости» слова депутата. Напомним, с 1 июля все российские девелоперы, привлекающие средства граждан, обязаны перейти на схему долевого строительства жилья с применением эскроу-счетов.

Москва, Иван Гридин

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