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Пятница, 14 декабря 2018, 11:25 мск

Новости Недвижимость

За защиту дольщиков заплатит население: из-за новых правил финансирования строек цены на жилье взлетят

Российские власти ужесточают правила привлечения средств в строительство жилых домов. Девелоперы не смогут воспользоваться деньгами покупателей квартир до окончания строительства. Предполагалось, что новые ограничения начнут действовать с 1 июля 2019 года. Однако из-за активности застройщиков, которые стали массово получать разрешения на возведение новых проектов впрок, ограничения хотят распространить на все строящиеся объекты.

Комитет Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям обновил поправки к главному для девелоперов отраслевому закону №214. «Предполагается, что с 1 июля 2019 года абсолютно все застройщики должны будут перейти на финансирование строительства и продажу жилья через эскроу-счета», – рассказал «Коммерсанту» глава комитета Николай Николаев. При этом в первом чтении был рассмотрен законопроект, предусматривающий переход на новые правила только для тех проектов, которые выйдут на рынок после установленной даты.

Механизм решили ужесточить из-за действий застройщиков. Дело в том, что девелоперы Москвы, Подмосковья и Санкт-Петербурга массово стали получать разрешения на строительство новых проектов впрок. «Это попытка обойти закон, чтобы использовать действующий механизм продаж и финансирования строительства жилья, который неэффективен»,– заключил Николаев.

В результате текст поправок увеличился с 5 листов до 63, а затем до 80 за последние сутки. Изменения согласованы с правительством, хотя, по словам члена президиума «Опоры России» по строительству Дмитрия Котровского, когда документ настолько увеличивается в объеме, то по думскому регламенту он должен заново проходить все этапы согласований.

С помощью введения эксроу-счетов, средства на которых лежат до окончания строительства, а девелоперы получают к ним доступ только после того, как сдадут дом в эксплуатацию, чиновники хотят обезопасить дольщиков. В то же время участники рынка прогнозируют, что себестоимость строительства увеличится на 20%, а это в свою очередь приведет к пропорциональному росту цен на недвижимость.

Кроме того, эксперты говорят, что переход к такой схеме станет настоящим стресс-тестом для банков, которым придется за оставшиеся шесть месяцев обработать заявки от тысяч застройщиков по всей России. Если весь рынок сразу перевести на эскроу-счета, понадобится единовременно 1,5 трлн рублей, чтобы обеспечить девелоперские проекты по новому механизму.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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