«Власти занижают размер бедствия». Госдума озадачилась «вечностью» проблемы обманутых дольщиков

Сегодня на пленарном заседании Госдумы прозвучал призыв ко всем депутатам совместно с властями своих регионов выяснить реальные данные об обманутых дольщиках. По информации парламентариев, цифры, поступающие в Минстрой РФ, занижены в несколько раз, в результате чего проблема может окончательно стать «вечной».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в жесткую дискуссию переросло обсуждение законопроекта о внесении изменений в федеральный закон «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости», который призван усилить контроль над целевым использованием средств дольщиков. В частности, депутат Александр Хинштейн указал на то, что данные Минстроя РФ по количеству дольщиков «не бьются» с имеющимися у него.

«По официальному реестру Минстроя России в стране находится 898 проблемных объектов, и 37 600 пострадавших граждан. На самом деле в полтора раза больше проблемных объектов и 170 с лишним тысяч обманутых дольщиков. Это в четыре раза больше, чем представляет Минстрой», – подчеркнул депутат.

Хинштейн считает, что большинство регионов составляет заведомо невыполнимые дорожные карты и дает заведомо заниженную статистику, чтобы уменьшить размер бедствия.

«Вот Самарская область. Мы с новым губернатором активизировали деятельность комиссии по обманутым дольщикам, и сразу увидели, что их число в два раза больше, чем до этого власть отчитывалась в Минстрой. В Московской области – реально в четыре раза больше, чем докладывает правительство региона, – обратился он к заместителю министра Никите Стасишину. – И проблема в том, что вы продолжаете ориентироваться на их цифры, не принимая никаких мер, чтобы изменить ситуацию».

Хинштейн заявил, что это «задача всех партий, всех фракций и всех депутатов» – вместе с региональными властями провести реальный аудит количества обманутых дольщиков. «И если Минстрой продолжит ориентироваться на те цифры, что вам дают регионы – это значит, что к 2020 году тему обманутых дольщиков мы с вами не закроем», – заключил он.

Со своей стороны коммунист Валерий Рашкин обратил внимание, что все меры, предпринимаемые депутатами и чиновниками, решить проблему не помогли. При этом до сих пор так и не введена ответственность для исполнительных властей субъектов РФ за то, что они выделяют землю под строительство «пройдохам, проходимцам без копейки, у которых нет ни уставного фонда, ни строительной техники, ни истории строительства – зато есть близость к исполнительной власти». Фракция КПРФ законопроект поддерживать не будет, заявил в итоге Рашкин.

Его коллега по фракции Николай Коломейцев сообщил, что в Ростовской области в реестре числится полторы тысячи обманутых дольщиков, а реально их девять. «Я думаю, их даже больше. А учитывая, что сказал товарищ Хинштейн, что к 2020 году закончатся как класс такие дольщики – я уверен, что к 2020 году их будет полмиллиона», – спрогнозировал депутат, пояснив, что основная причина в том, что «дома разрешают строить всем аффилированным лицам, желающим обогатиться на желающих купить жилье».

Голосовать за законопроект отказались и либерал-демократы.

В итоге законопроект был принят при 345 голосах «за» и 31 против.

Москва, Татьяна Дорофеева

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