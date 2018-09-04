Новый закон может оставить обманутых дольщиков без жилья

Обновленный закон о долевом строительстве значительно осложнил финансирование возведения домов для обманутых дольщиков, что может в принципе остановить строительство, предупреждают застройщики столичного региона. По их словам существует риск, что неоднократно пострадавшие покупатели квартир пострадают вновь.

Теперь расходовать деньги дольщиков можно только на те объекты, в которых эти дольщики приобрели жилплощадь. Закон вступил в силу 1 июля, а с 1 сентября все застройщики перешли на банковское сопровождение. В результате на каждое разрешение на строительство должен быть оформлен отдельный счет во избежание нецелевого расходования средств. Застройщики указывают на то, что в существующем виде норма о банковском сопровождении не позволит тратить средства, привлеченные у дольщиков, на завершение строительства проблемных проектов.

В случае поступления платежного поручения от строительной организации об оплате тех или иных расходов (материалов, подрядных работ) по проблемному объекту уполномоченный банк должен отказать в проведении операции и уведомить об этом контролирующий орган и Фонд защиты прав дольщиков, что в свою очередь может повлечь приостановку деятельности застройщика, пишут «Ведомости».

В связи с этим на прошлой неделе крупные застройщики обратились к бизнес-омбудсмену при президенте России Борису Титову с просьбой внести ясность в вопросы финансирования долгостроев. По итогам совещания у Титова было решено инициировать новые поправки в закон.

На сегодняшний день в России насчитывается 880 проблемных объектов, обманутыми признаны более 34 тысячи человек. Власти регионов используют разные механизмы, чтобы восстановить нарушенные права граждан, отмечает замминистра строительства и ЖКХ Никита Стасишин.

Так, например, проблема решается за счет привлечения новых инвесторов, которым предоставляются дополнительные земельные участки, компенсационных мер (выкуп договоров долевого участия инвестором, предоставление квартир в других домах), и запуска масштабных инвестиционных проектов, которые учитывают обязательства инвестора по завершению проблемных объектов.

Одной из самых распространенных схем является предоставление участка, на котором инвестор строит новый объект для продажи. Деньги, вырученные от продажи квартир на этих участках, застройщики направляют на достройку проблемных домов.

Закон и раньше запрещал использовать средства дольщиков на цели, не связанные непосредственно со строительством дома, где они купили квартиры, напоминает директор по развитию «Гранель» Андрей Цвет. Однако с 1 сентября ужесточился контроль, и единственным выходом для застройщиков остается достраивать на собственные средства.

Представитель Минстроя сомневается, что девелоперы добьются смягчения закона: раз застройщики взялись за такие объекты, они должны были просчитать их экономику и финансировать их из иных источников, не связанных с деньгами от новых дольщиков, пишет Finanz.ru.

Москва, Иван Гридин

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