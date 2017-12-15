Власти придумали новую схему, призванную обезопасить деньги дольщиков

В правительстве подготовили новую схему долевого финансирования строительства. Застройщик не сможет получить деньги покупателей, пока не сдаст дом. В сделке между строительной компанией и клиентами третьей стороной станут банки.

Новую схему долевого участия в строительстве подготовили Минстрой, Центробанк и Агентство ипотечного жилищного кредитования, пишут «Ведомости» со ссылкой на источники. Согласно плану с 1 июля 2019 года застройщикам будет запрещено брать деньги за еще не сданные квартиры. Средства покупатели будут вносить на эскроу-счета в специально отобранных банках.

В Росреестре будет регистрироваться договор долевого участия. Деньги на счет можно принимать только с момента получения разрешения на строительство. Если застройщик нарушит сроки сдачи объекта, клиент сможет забрать свои деньги в банке. Проценты на них не начисляются.

При этом для кредитных организаций также придумали страховку на случай отзыва лицензии. Предлагается ввести новый механизм страхования вкладов специально для долевого строительства с лимитом выплат до 10 млн рублей. Представитель Центробанка в целом подтверждает эту схему.

Строителям новая схема пришлась не по душе. На деньги дольщиков, которые хранятся в банке, проценты не начисляются, а значит, застройщик получит ту же сумму, которую озвучил в начале строительства. Чтобы сохранить доходность, строительным компаниям придется взвинчивать цены. Если для застройщиков не проработают кредитные схемы, то рост стоимости жилья может составить 20-30%, говорят эксперты. К тому же строителям немаловажно, чтобы деньги от покупателей поступали постепенно в течение всего времени возведения объекта. Ведь в период строительства застройщику неоткуда будет взять средства на обслуживание кредита.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин поручил профильным ведомствам рассмотреть возможность отказаться от схемы долевого строительства в течение трех лет. Анализ ситуации в регионах показал отсутствие надлежащего контроля за долевым строительством, хотя именно субъекты РФ выдают заключения о соответствии застройщика требованиям законодательства и финансовые движения. В целом принято решение плавно перейти от долевого строительства к механизму проектного финансирования. Решить задачу в короткие сроки невозможно: сегодня на деньги дольщиков строится до 90% жилых домов – это намного дешевле, чем брать кредит.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 15.12.17

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