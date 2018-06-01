Застройщикам закручивают гайки: долевое строительство могут запретить

В России могут запретить продажу недостроенного жилья с 2020 года. Президент Владимир Путин выступает за ужесточение регулирования строительного рынка. По его мнению, все риски должны брать на себя застройщики и банки, а не граждане.

Совещание с членами правительства и девелоперами глава государства провел 30 мая, пишут «Ведомости». Застройщики надеялись, что требования к ним будут смягчены, но на деле вышло иначе. Путин потребовал ускорить отказ от долевого строительства. Более того, обсуждалась возможность запретить с 2020 года продажи недостроенного жилья.

В прошлом году в правительстве утвердили новую схему долевого финансирования строительства. С 1 июля 2019 года застройщик не сможет получить деньги покупателей, пока не сдаст дом. В сделке между строительной компанией и клиентами третьей стороной станут банки. Средства покупатели будут вносить на эскроу-счета. Для кредитных организаций также придумали страховку на случай отзыва лицензии. Предлагается ввести новый механизм страхования вкладов специально для долевого строительства с лимитом выплат до 10 млн рублей.

При обсуждении этой схемы девелоперы выступали резко против и указывали на то, что на деньги, лежащие на эскроу-счетах, не начисляются проценты. К тому же застройщикам придется брать кредиты, чтобы возвести дом. Все это приведет к росту стоимости готовой недвижимости.

Вероятно, ужесточение позиции властей связано с проблемами крупного подмосковного застройщика, пишет издание. У девелопера приостановлена регистрация договоров о долевом строительстве, на недостроенное жилье сейчас ищут инвесторов. Банкротство компании приведет к тому, что обманутых дольщиков станет на 16 тысяч больше.

1 марта Путин в послании Федеральному собранию подчеркивал, что «от долевого строительства нужно поэтапно переходить на проектное финансирование, когда риски берут на себя застройщики и банки, а не граждане». В мае премьер-министр Дмитрий Медведев назвал «порочной» нынешнюю систему в строительстве, и также призвал «уходить от долевого строительства – либо через кредиты покупать, либо социальный наем или аренду».

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 31.05.18

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