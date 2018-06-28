С 1 июля в России подорожает жилье, виноваты новые законы и скачок цен на бензин

Крупные застройщики России предрекли рост цен на недвижимость в стране. Стоимость жилья повысится уже с 1 июля, когда вступят в силу поправки в закон о долевом участии. Ужесточение требований к девелоперам призвано защитить дольщиков, однако может привести к уходу с рынка строительства мелких игроков, что также скажется на ценах квадратного метра. Резко подскочивший в стоимости бензин только усугубил ситуацию, увеличив себестоимость строительства.

О планах повысить цены на строящуюся недвижимость заявили крупнейшие девелоперы страны, пишут «Ведомости». Столичные застройщики предупреждают, что цены вырастут в пределах 5%. Впрочем, повышение может быть и значительнее, все будет зависеть от проекта и площади квартиры. Более детальная информация станет известна в первых числах июля. По данным аналитиков консалтинговой компании Knight Frank, в течение года цены на недвижимость в России сильно отставали от среднемировых темпов – 0,3% против 5%.

Одна из причин, по которой подорожает жилье, заключается в том, что с 1 июля вступают в силу новые правила продажи недвижимости, направленные на борьбу с недобросовестными девелоперами. Согласно поправкам к закону о долевом участии в строительстве, строить и продавать недвижимость в России смогут только компании, отвечающие определенным требованиям. В частности, застройщики должны иметь трехлетний опыт возведения проектов размером более 10 тысяч кв. м., не менее 10% средств на счету должны быть собственными, наличие кредитов, не связанных со строительством, не допускается. В то же время страховка от банкротства подорожает в пять раз.

Любые изменения законов приводят к возрастающей нагрузке на строительные компании, очевидно, свои расходы они заложат в стоимость жилья. После 1 июля, по словам экспертов, цены вырастут пропорционально росту затрат девелоперов. Более того, стимулировать продажи за счет проведения промоакций и предоставления скидок застройщикам теперь станет не выгодно.

Кроме того, ужесточение требований приведет к тому, что с рынка начнут исчезать мелкие и средние застройщики. Самый позитивный сценарий возможен, если они достроят свои объекты, негативный – по всей стране вырастет число недостроев, соответственно, и обманутых дольщиков.

Скажется на повышении стоимости квартир и рост цен на топливо. Хотя сейчас правительству и удалось приостановить подорожание дизеля и бензина, скачок последних месяцев уже сказался на стоимости строительных материалов и самих работ по возведению зданий.

Напомним, правительство РФ обсуждает вариант полного отказа от долевки. Предполагается, что участие граждан в строительстве будет производиться через использование эскроу-счетов. В этом случае деньги дольщиков до сдачи объекта в эксплуатацию будут храниться в банке. Если застройщик обанкротится, граждане смогут вернуть вложенные средства. Впрочем, по словам экспертов, если такая схема станет обязательной, девелоперам придется брать кредиты на строительство, что, естественно, удорожает конечную стоимость объекта.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 28.06.18

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