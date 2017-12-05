Долевка всё? Останется ли ипотека? Эксперты о нововведениях в сфере строительства

По мнению экспертов рынка недвижимости, замена долевого строительства проектным финансированием может привести к удорожанию квартир по всей России. Но такие меры обоснованны: покупатель будет защищен от всех возможных рисков, с которыми сталкивается сегодня как частный инвестор, вкладывая деньги в неизвестный проект на этапе фундамента. Правда, не известно, что будет в будущем с покупкой недостроенного жилья в ипотеку.

Напомним, в начале ноября президент Владимир Путин поручил правительству РФ разработать и принять ряд мер, которые позволят решить проблему обманутых дольщиков в стране. В ближайшие три года планируется исключить вложения средств граждан в строительство многоквартирных домов и другой недвижимости. Долевку постепенно вытеснит проектное финансирование – банковское кредитование и иные формы финансирования. Предложения должны быть представлены до 15 декабря нынешнего года. При этом все понимают, что быстро механизмы не заработают: сегодня на деньги дольщиков строится до 90% жилых домов в России.

Как рассказали сегодня эксперты на итоговой годовой пресс-конференции Уральской палаты недвижимости, пока не ясны механизмы – как именно банки будут кредитовать девелоперов? И будут ли вообще застройщики обращаться за кредитами или найдут другие способы привлечения денег – например, обратятся к фондовым рынкам? Ясно пока только одно: уход от долевки защитит рядового человека, который раньше вкладывался как инвестор в строительство дома, при этом даже не зная свои права и риски. Но за это придется заплатить: ранее девелоперы озвучивали, что цены могут вырасти на 10-15%.

«Я последовательный сторонник запрета долевого строительства. Оно пришло к нам из Советского Союза, это элемент плановой экономики. При условиях капитализма тот человек, который вкладывает деньги на этапе закладки фундамента, – это инвестор. И инвестор должен быть защищен, у него должны быть определенные знания. К сожалению, строительная отрасль не готова работать с квалифицированным инвестором. Она его боится. Потому и привлекались физлица, – отметил сегодня на пресс-конференции в Екатеринбурге заместитель председателя Уральского банковского союза Евгений Болотин. – Но сейчас это уходит. Государство будет тебя защищать от рисков, но вероятно ты должен будешь заплатить за жилье больше».

При этом, по словам Болотина, вряд ли крупные застройщики пойдут кредитоваться в банки. У кредитных организаций не хватит заемных средств на все инвестпроекты строителей.

«Не уверен, что все те 3 триллиона рублей (деньги, вложенные россиянами в долевое строительство сегодня, – прим. «НД») будут финансироваться банками. Центробанк придает большое значение облигационному рынку. ЦБ считает, что инвестиционные процессы должны финансироваться облигациями. И вообще банки не должны заниматься инвестиционными проектами, не хватит у них финансирования. Мне кажется, что большая часть крупных застройщиков выйдет на облигационный рынок и будет занимать деньги для строительства там. А вот оставшиеся небольшие компании, которые строят по одному-два дома, вынуждены будут пойти в банки и использовать проектное финансирование. И маленьким застройщикам будет хуже всего. Их постепенно вытеснят с рынка», – предположил банковский эксперт.

Риэлторов больше всего волнует вопрос – будет ли возможна ипотека при новой схеме финансирования? Ведь сегодня на долевое строительство банки выдают ипотечные кредиты еще на этапе котлована. А будут ли выдаваться кредиты на недостроенные дома при отмене долевки – пока не понятно.

«Как будем работать по ипотеке? Меня только этот вопрос волнует. И я его задаю банкам. Но пока ответа так и не услышала», – рассказала сегодня на пресс-конференции президент Российской гильдии риэлторов Татьяна Деменок.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

Екатеринбург. Другие новости 05.12.17

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